Еда и телевизор – опасный микс

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Седлецкая Татьяна
Фото: hyser.com.ua
Исследования показали, что чрезмерный просмотр
телевизора связан с ожирением и избыточным весом у детей. Цифровые медиа-носители не подходят для детей в возрасте до 18 месяцев,
потому что дети нуждаются в трехмерном, реальном взаимодействии с вами и
другими членами семьи, чтобы правильно развиваться, учиться и расти.
Еда перед
телевизором
К сожалению, очень часто дети "бессознательно"
питаются перед телевизором или другим экраном. Увлекаясь передачей или приложением,
дети игнорируют сигналы своего организма о сытости, продолжая "бессознательный"
прием пищи. Результат? Увеличение веса.
Принимайте пищу на кухне за обеденным столом. Отложите
все устройства в сторону и сосредоточьтесь на еде и "живом" общении друг с другом.
Старайтесь собираться всей семьей во время завтрака или ужина. Помните, что
совместный прием пищи – это ваше время для разговоров и обмена информацией, чему
не должен помешать ни один телевизор.
Телевизор и ожирение
Вот еще одна важная причина ограничить просмотр
телевизора — постоянный поток рекламы сладостей с высоким содержанием сахара, а
также продуктов с высоким содержанием жиров, направлен непосредственно на
детей. Исследования показали, что дети, которые смотрят телевизор, имеют
большую вероятность ожирения — рекламные ролики, предназначенные для детей,
являются тому причиной, так как дети склонны просить продукты у своих
родителей, которые они видят в рекламе.
Найдите баланс и разработайте семейные правила использования
средств массовой информации, чтобы телевизор не затмевал другие действия
ребенка, его интеллектуальное и физическое развитие.
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