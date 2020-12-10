Еда и телевизор – опасный микс

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Исследования показали, что чрезмерный просмотр телевизора связан с ожирением и избыточным весом у детей. Цифровые медиа-носители не подходят для детей в возрасте до 18 месяцев, потому что дети нуждаются в трехмерном, реальном взаимодействии с вами и другими членами семьи, чтобы правильно развиваться, учиться и расти.





Еда перед телевизором

К сожалению, очень часто дети "бессознательно" питаются перед телевизором или другим экраном. Увлекаясь передачей или приложением, дети игнорируют сигналы своего организма о сытости, продолжая "бессознательный" прием пищи. Результат? Увеличение веса.



Принимайте пищу на кухне за обеденным столом. Отложите все устройства в сторону и сосредоточьтесь на еде и "живом" общении друг с другом. Старайтесь собираться всей семьей во время завтрака или ужина. Помните, что совместный прием пищи – это ваше время для разговоров и обмена информацией, чему не должен помешать ни один телевизор.







Телевизор и ожирение

Вот еще одна важная причина ограничить просмотр телевизора — постоянный поток рекламы сладостей с высоким содержанием сахара, а также продуктов с высоким содержанием жиров, направлен непосредственно на детей. Исследования показали, что дети, которые смотрят телевизор, имеют большую вероятность ожирения — рекламные ролики, предназначенные для детей, являются тому причиной, так как дети склонны просить продукты у своих родителей, которые они видят в рекламе.



Найдите баланс и разработайте семейные правила использования средств массовой информации, чтобы телевизор не затмевал другие действия ребенка, его интеллектуальное и физическое развитие.



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