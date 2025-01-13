Доживают ли до старого Нового года обещания, данные в новогоднюю ночь: неожиданный вывод исследователей

Для украинцев 13 января праздник — Старый Новый год — не потерял актуальности, несмотря на календарные реформы. Есть хорошая новость: данные себе в ночь на 1 января обещания тоже пока не потеряли актуальности. Однако надо поработать над собой, если вы хотите, чтобы они воплотились в реальность, передает портал "Комментарии" со ссылкой на Mirror.

13 января праздник - Старый Новый год. Фото: nta.ua

Таблоид отмечает со ссылкой на исследование, что большинство людей отказываются от новогодних обещаний через 17-18 дней. То есть, 13 января этого еще не произошло, но обеты вот-вот забудутся, если не перевести их в практическую плоскость — а этого как раз большинство населения планеты не делает.

По словам ученых, обещания себе улетучиваются из-за слишком общих целей, которые поставил себе человек. Кроме того, важно не пытаться изменить все и сразу, а начать с какой-нибудь одной привычки. Чтобы что-то изменить в своей жизни, исследователи советуют быть конкретнее и ставить цели грамотно, с дедлайнами. Например, не "похудеть", а "сбросить два килограмма к апрелю".

Эксперты говорят, что дедлайнами эффективный подход не ограничивается. Следует попытаться сделать свое решение таким, чтобы оно отвечало критериям SMART – Конкретным, Измеримым, Достижимым, Релевантным и Ограниченным по времени. Например, вместо того, чтобы стремиться "стать лучше", вы должны сказать, какие упражнения вы будете выполнять, когда, где и как долго. Если вы обещали себе "здоровое питание", то тоже перейдите к конкретике: выделите неделю для меню без мяса или потребляйте меньше сахара, отказавшись от печенья и сладких закусок за ужином.

Mirror отмечает, что многие из нас могут "немного переедать" в праздники . А после окончания праздничного периода (в Украине он традиционно заканчивается 13 января) люди стремятся больше заниматься спортом и быть более дисциплинированными. Но, резюмирует издание, нужно ставить достижимые цели.

Как сообщал портал "Комментарии", в 2025 году в Украине появился новый праздник.















