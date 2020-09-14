В ежедневном рационе обязательно должны быть фрукты и овощи. Они насыщают организм полезными микроэлементами и витаминами, а еще клетчаткой, которая нормализует работу кишечной микрофлоры и укрепляет иммунитет. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие сезонные фрукты и овощи являются самыми полезными. Об этом пишет издание changeua.

Диетолог рассказала, какие сезонные фрукты и овощи являются самыми полезными. Фото: unsplash.

В состав огурцов входит много калия, который позитивно влияет на сердце и почки. Диетолог говорит, что употребление этого продукта в необходимом количестве, защищает от заболеваний сосудистой системы и щитовидной железы. В огурцах содержится много фосфора, кальция, магния, железа.

В помидорах есть органические кислоты, клетчатка, кальций, калий, железо. Проходя термическую обработку, они не теряют своих полезных свойств, что крайне важно. Очень полезно кушать помидоры, если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Врач рекомендует употреблять баклажаны людям, у которых есть зависимость от никотина. Потому что них содержится витамин РР (никотиновая кислота), которая помогает легче пережить отказ от курения.

Кабачки являются источником не только многих полезных микроэлементов, но и хорошо усваиваются организмом. Это низкокалорийный продукт, поэтому его можно есть, не боясь за свою фигуру.

Елена советует кушать абрикосы тем, у кого есть дефицит калия. В них содержится много провитамина бета-каротина — антиоксиданта, который защищает от болезней сердца.

Арбуз – это общее очищение организма, уверяет диетолог. Потому что в нем содержится фолиевая кислота, каротин, пектиновые полисахариды, калий, железо, магний, кальций, фосфор. Кушать арбуз полезно при гипертонии, болезнях печени и желчного пузыря, запорах и ангине.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, диетолог рассказала, чем заменить свежие овощи зимой.











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