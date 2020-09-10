Диетолог рассказала, чем заменить свежие овощи зимой

Рацион питания зимой должен быть максимально разнообразным и полезным, несмотря на то, что свежих овощей и фруктов в этот период намного меньше, чем летом. Врач-диетолог Ольга Усенко на своей странице в Instagram рассказала, с помощью каких продуктов можно обогатить организм витаминами.

Специалист отметила, что укреплять иммунитет в холодную пору можно с помощью таких овощей, как морковь (богата бета-каротином, антиоксидантами и витаминами С, Е, В), морская капуста (источник йода), заморожена стручковая фасоль (в ней сохраняются все полезные вещества), отварена свёкла (кладезь йода, железа и цинка), а также все варианты капусты (цветная, брокколи, пекинская - в них много витаминов и полезных веществ). Можно также добавить в рацион замороженную кукурузу и замороженный горох.

При этом, врач отметила, что стоит отказаться от различных солений, потому что в них может содержаться много соли, уксуса, лимонной кислоты, которые способны навредить людям с проблемами почек, поджелудочной железы и гипертоникам.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие овощи помогут сохранить здоровье сосудов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!