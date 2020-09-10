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Диетолог рассказала, чем заменить свежие овощи зимой

Зимой наш организм особенно нуждается в витаминах

сегодня, 11:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Рацион питания зимой должен быть максимально разнообразным и полезным, несмотря на то, что свежих овощей и фруктов в этот период намного меньше, чем летом. Врач-диетолог Ольга Усенко на своей странице в Instagram рассказала, с помощью каких продуктов можно обогатить организм витаминами.

Диетолог рассказала, чем заменить свежие овощи зимой

Специалист отметила, что укреплять иммунитет в холодную пору можно с помощью таких овощей, как морковь (богата бета-каротином, антиоксидантами и витаминами С, Е, В), морская капуста (источник йода), заморожена стручковая фасоль (в ней сохраняются все полезные вещества), отварена свёкла (кладезь йода, железа и цинка), а также все варианты капусты (цветная, брокколи, пекинская - в них много витаминов и полезных веществ). Можно также добавить в рацион замороженную кукурузу и замороженный горох. 

При этом, врач отметила, что стоит отказаться от различных солений, потому что в них может содержаться много соли, уксуса, лимонной кислоты, которые способны навредить людям с проблемами почек, поджелудочной железы и гипертоникам.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие овощи помогут сохранить здоровье сосудов.


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