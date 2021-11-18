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Диетолог рассказала, что можно сделать с просрочкой

Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала, что некоторые продукты, у которых истек срок годности, еще можно использовать

сегодня, 18:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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С продуктами, у которых истек срок годности, нужно быть поосторожнее, потому что они могут представлять опасность для здоровья. Но есть и такие продукты, которые еще можно использовать, несмотря на цифры, указанные на упаковке.

Диетолог рассказала, что можно сделать с просрочкой

Просроченные продукты (фото из открытых источников)

Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова отметила, что не стоит выбрасывать фрукты и овощи, на которых появились островки гнили. Их можно обрезать, а из оставшегося продукта сделать, например, смузи или нарезать на ломтики и отправить в морозилку. 

Также, по словам эксперта, после окончания срока годности можно использовать молочные продукты, если они хранятся в холодильнике и не "вздулись". Продлить срок жизни можно и томатной пасте, после открытия банки — намажьте крышку горчицей, тогда плесень не будет развиваться.

А сохранить свежесть мяса можно с помощью маринада из чеснока и лука — природных антибиотиков, а также уксуса. Если вы купили сосиски по акции и их срок годности уже подбегает к концу, то отправьте продукт в холодильник, а потом используйте его в хорошей термической обработке – хорошо проварите либо, добавьте в пиццу или суп.

Напомним, что одним из самых популярных продуктов в мире является хлеб. Но единственный минус состоит в том, что этот продукт быстро портится. Как сохранить хлеб свежим и вкусным как можно дольше?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у каждого продукта есть свой срок годности. Но если хранить его при неправильных условиях, тогда он испортится быстрее и на нем появится плесень. На своей странице в Instagram врач-диетолог Елена Мотова рассказала, опасно ли употреблять заплесневелые продукты.


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Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20210923/produkty-1751428173.html
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