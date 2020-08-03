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Что произойдет, если съесть продукты с плесенью

Плесень может легко проникнуть в толщу продукта

сегодня, 13:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Что произойдет, если съесть продукты с плесенью

У каждого продукта есть свой срок годности. Но, если хранить его в неправильный условиях, тогда он испортиться быстрее и на нем появится плесень. На своей странице в Instagram врач-диетолог Елена Мотова рассказала, опасно ли употреблять заплесневелые продукты.

Специалист отметила, что плесень состоит из отдельных нитей, на концах которых образуются споры. Именно споры придают плесени цвет. Нити могут располагаться не только на поверхности, но и глубоко внутри продукта. Когда мы видим зеленые точки на хлебе, белое напыление на сыре, бархатистые круги размером с монету на фруктах и пушок на поверхности желе, это значит, что корневые нити уже глубоко проникли в продукт.

Такая пища несет угрозу здоровью человека, потому что может вызвать аллергию и проблемы с дыхательной системой. Плесень способна вырабатывать микотоксины - вещества, обладающие токсичными свойствами. Избавиться от них не так уж и просто, потому что они очень термостабильны, даже при температуре 100 градусов и выше.

Врач говорит, что микотоксины начинают вырабатываться при определенных условиях, когда продукт уже испорчен. 

Если вы обнаружили на пище подозрительные пятна, напыления, странный запах, а это чаще всего случается с "мягкими" продуктами, например, хлебом, тогда стоит их выбрасывать. В такой еде много влаги, поэтому плесень и патогенные бактерии, легко проникают в толщу продукта и размножаются там.


Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, как безошибочно определить испорченное вино.


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