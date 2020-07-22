Диетолог рассказала, чем ранние арбузы опасны для здоровья

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На рынках и в магазинах уже начали продавать ранние арбузы. Но врач-диетолог Елена Соломатина рекомендует воздержатся от употребления таких плодов. Изданию "Вечерняя Москва" она рассказала, чем ранние арбузы могут быть опасны для здоровья.

Специалист отметила, что сезон арбузов, как правило, стартует в августе. До этого времени, плод вызревает и наполняется сахаром под лучами солнца. Те, арбузы, которые уже продают на рынках скорее всего "китайские" или "вьетнамские" и их выращивают с добавлением разной "химии", которая ускоряет их рост и созревание.

Врач утверждает, что арбузы, выращенные в таких условиях, содержат селитру - нитрат, который в условиях тепла и влажности перерабатывается в канцероген. Эти вещества негативно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы, нарушает дыхание тканей и приводит к кислородному голоданию.

Соломатина говорит, что такое "безобидное" лакомство может привести к сердечным проблемам, астме и даже вызвать выкидыш у беременной. Чтобы избежать подобных проблем, специалист советует подождать еще немножко, чтобы покупать натуральные плоды арбузов по приемлемой цене.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими полезными свойствами обладает арбуз.

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