Диетолог раскрыла секрет: теперь каждый может приостановить старение и продлить жизнь

Во все времена человечество пыталось понять, как можно добиться долголетия. Теперь же медики пришли к выводу, что поддержание надлежащего увлажнения организма может помочь приостановить старение организма. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Real simple.

Вода. Фото: из открытых источников

Диетолог Кристен Карли рассказала, что человеческое тело на 60% состоит из воды. Тело теряет воду через такие действия, как дыхание, потоотделение и мочеиспускание.

Гидратация играет важную роль в когнитивных функциях, уровнях энергии и физической работоспособности.

Кроме того, вода в организме также участвует в клеточной коммуникации, смазывании суставов, детоксикации и удалении токсинов, выработке слюны, здоровье кишечной микробиомы, предотвращении запоров, пищеварении и регуляции температуры тела.

Чтобы медленно стареть, все эти жизненно важные функции организма должны работать в отличной форме как можно дольше. Поэтому естественно, когда возникает обезвоживание организма и если не решить этого, то возникнут долгосрочные последствия.

Обезвоживание может привести к усталости, спутанности сознания, мышечным судорогам и другим проблемам со здоровьем. Другие распространенные симптомы обезвоживания включают головную боль, мигрень, бессонницу, головокружение, перепады настроения, снижение иммунитета, запор, газы и вздутие живота.

Исследования 2023 года показали, что обезвоживание может способствовать воспалению, старению клеток и окислительному стрессу, которые ускоряют процессы старения в организме. Поэтому правильная гидратация способствует функционированию митохондрий и поддержанию веса, снижая риск хронических заболеваний, таких как ожирение, заболевания почек, гипертония, рак и диабет, которые, как правило, уменьшают продолжительность жизни.

Есть много простых способов предотвратить обезвоживание на долгосрочной основе. Постоянное употребление воды в течение дня — один из лучших способов оставаться увлажненным.

Поэтому стоит взять за привычку пить много воды на протяжении дня. И, если вода не является вашим любимым напитком, то есть много других замечательных вариантов увлажнения, которые так же будут способствовать долголетию.

Хотя потребности в жидкости очень индивидуальны и зависят от возраста, активности и имеющихся заболеваний.

Также стоит включить в рацион увлажняющие продукты, такие как огурцы, апельсины, дыни и супы. Эти богатые водой продукты добавляют, как жидкости, так и необходимые питательные вещества, поддерживая общую гидратацию и хорошее самочувствие.

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