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Диетолог раскрыла секрет, как похудеть, если вес остановился

Кортизол вызывает разрушение мышц и накопление жира

сегодня, 09:30
Автор:

Хмільовська Інна

Часто люди желающие скинуть лишний вес сталкиваются с проблемой, что он годами не двигается, даже если ограничивать себя в еде. Не бывает без причины и дело не в генетике. Диетолог рассказала, что может быть причиной этого.

Диетолог раскрыла секрет, как похудеть, если вес остановился

Лишний вес, фото с открытых источников

Основные причины, по которым вес может стоять:

- Инсулин и инсулинорезистентность. При высоком инсулине блокируется распад жировой ткани, а так же идёт накопление за счёт триады "глюкоза — инсулин -кортизол" — ( ‼️анализ: сахар, инсулин, гликированный гемоглобин, индекс Нома);

- Кортизол. Первое второму не мешает. Инсулин и кортизол связаны. Кортизол вызывает разрушение мышц и накопление жира. При стрессе мы много едим, особенно лёгких углеводов, поиск быстрого дофамина ( ‼️ анализ: по симптоматике. Кортизол в крови не информативен. Иногда сдают по слюне;

- Гипотериоз, при нем щитовидка работает в пол силы, метаболизм замедлен, в организме все процессы замедляются. Худеть может быть сложнее ( ‼️ анализ: симптоматика апатии, раздражительности, усталости + анализы Т3 св, Т4 св, ТТГ);

- Мало едите! Если вы недоедаете, организм все прячет в закрома, чтоб так сказать в голодный год не помереть;

- Несбалансированный рацион — где-то перебираете, где-то недобирание. А ещё нехватка кислотности и желчных кислот (потому вопрос с гипоацидностью и жёлчным тоже должен быть решён);

- Вы банально часто и много едите, в особенности лёгких углеводов, и уже сами этого не замечаете. Если у вас приемов пищи 2-3 в день, а кофе /чая — 2-5 раз в день. Так вот, это уже как минимум 4-8 приемов пищи вы просто постоянно гоняете свой инсулин и сахар.

Очень часто, уже на консультации, даже до сдачи анализов, картина становится более понятной, если правильно проанализировать текущий режим человека.

Напомним, некоторые диеты оказались полезными не только для похудения, но и для продления жизни. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CSEpesSjq6R/
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