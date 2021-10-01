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Диетолог раскрыл три секрета снижения веса без подсчета калорий

Простые советы диетолога по устойчивому снижению веса

сегодня, 11:20
Автор:

Хмільовська Інна

Индийский диетолог Мунмун Ганеривал советует соблюдать три правила: правильное качество, правильное количество и правильное время приема пищи для устойчивой потери веса. Чтобы похудеть в течение определенного периода времени и поддерживать вес, нужно придерживаться определенного режима жизни. Об этом сообщает издание The Hindustan Times.

Диетолог раскрыл три секрета снижения веса без подсчета калорий

Простые советы диетолога, фото с открытых источников

Несмотря на то, что в Интернете ходит множество модных диет, обещающих быструю потерю веса, большинство из них неэффективны в долгосрочной перспективе. Неудивительно, что путь по снижению веса для людей, стремящихся сбросить килограммы и ведущих здоровый и здоровый образ жизни, становится трудным и полным борьбы.

По словам диетолога Мунмуна Ганеривала, у которого есть такие знаменитые клиенты, как Таапси Панну, Ракулприт Сингх и Наянтхара, для похудения в течение определенного периода времени и его поддержания необходимо соблюдать режим на всю жизнь, а не в течение определенного количества дней или месяцев. Скоро в декабре этого года выйдет книга о питании и образе жизни под названием "Юктахар: диета для живота и мозга".

Говоря о своей будущей книге в телеконференции с HT Digital, она говорит, что, хотя она включает в себя десятинедельную программу по достижению хорошей формы и здоровья, в ней конкретно говорится, что это диета, которую вы должны соблюдать всю жизнь, а не в течение определенного периода времени. Книга также обещает включать в себя сочетание советов по диете, домашних упражнений и рецептов, которые помогут читателям со временем поправиться.

Напомним, некоторые диеты оказались полезными не только для похудения, но и для продления жизни. Читайте дальше, чтобы узнать, какая пища влияет на снижение риска смерти. 


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Источник: https://www.hindustantimes.com/lifestyle/health/simple-diet-tips-for-sustainable-weight-loss-by-a-nutritionist-101632988773440.html
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