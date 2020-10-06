Диетолог объяснила, нужно ли заставлять себя завтракать

Утренний прием пищи очень важен для нашего организма, потому что заряжает нас энергией на весь день. Пропускать завтрак не стоит, потому что он улучшает настроение, повышает концентрацию внимания и укрепляет иммунитет. Врач-диетолог Маргарита Королева изданию "АиФ" рассказала, что делать, чтобы утром появился аппетит.

Многие люди пропускают утренний прием пищи и на это у них есть множество причин, кто-то еще не проголодался, а кто-то просто следит за своей фигурой. Правильно ли это и нужно ли себя заставлять завтракать?

Специалист объяснила, что без своевременного завтрака у нашего организма возникает стресс и он начинает экономить энергию, в результате скорость метаболизма замедляется. Даже если завтрак будет состоять из правильных продуктов. Заставлять себя есть, когда абсолютно ничего не хочется, тоже не стоит.

Диетолог рассказала, чтобы утром был хороший аппетит, и чтобы завтрак проходил с удовольствием, нужно отказаться от пищи после 19.00-20.00 и ложится спать не позже 23.00. При таком режиме у вас нормализуется и сон, и пищеварение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя завтракать только кашей.

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