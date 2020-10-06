Диетолог объяснила, нужно ли заставлять себя завтракать

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Светлана Шкурупий
Утренний прием пищи очень важен для нашего организма, потому что заряжает нас энергией на весь день. Пропускать завтрак не стоит, потому что он улучшает настроение, повышает концентрацию внимания и укрепляет иммунитет. Врач-диетолог Маргарита Королева изданию "АиФ" рассказала, что делать, чтобы утром появился аппетит.
Многие люди пропускают утренний прием пищи и на это у них есть множество причин, кто-то еще не проголодался, а кто-то просто следит за своей фигурой. Правильно ли это и нужно ли себя заставлять завтракать?
Специалист объяснила, что без своевременного завтрака у нашего организма возникает стресс и он начинает экономить энергию, в результате скорость метаболизма замедляется. Даже если завтрак будет состоять из правильных продуктов. Заставлять себя есть, когда абсолютно ничего не хочется, тоже не стоит.
Диетолог рассказала, чтобы утром был хороший аппетит, и чтобы завтрак проходил с удовольствием, нужно отказаться от пищи после 19.00-20.00 и ложится спать не позже 23.00. При таком режиме у вас нормализуется и сон, и пищеварение.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя завтракать только кашей.
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