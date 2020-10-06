kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.10.2020

BTC/USD

10710.98

ETH/USD

350.83

LTC/USD

46.27

НБУ 06.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.68

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Диетолог объяснила, нужно ли заставлять себя завтракать
commentss НОВОСТИ Все новости

Диетолог объяснила, нужно ли заставлять себя завтракать

Завтрак - самый важный прием пищи

сегодня, 10:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Утренний прием пищи очень важен для нашего организма, потому что заряжает нас энергией на весь день. Пропускать завтрак не стоит, потому что он улучшает настроение, повышает концентрацию внимания и укрепляет иммунитет. Врач-диетолог Маргарита Королева изданию "АиФ" рассказала, что делать, чтобы утром появился аппетит.

Диетолог объяснила, нужно ли заставлять себя завтракать

Многие люди пропускают утренний прием пищи и на это у них есть множество причин, кто-то еще не проголодался, а кто-то просто следит за своей фигурой. Правильно ли это и нужно ли себя заставлять завтракать?

Специалист объяснила, что без своевременного завтрака у нашего организма возникает стресс и он начинает экономить энергию, в результате скорость метаболизма замедляется. Даже если завтрак будет состоять из правильных продуктов. Заставлять себя есть, когда абсолютно ничего не хочется, тоже не стоит. 

Диетолог рассказала, чтобы утром был хороший аппетит, и чтобы завтрак проходил с удовольствием, нужно отказаться от пищи после 19.00-20.00 и ложится спать не позже 23.00. При таком режиме у вас нормализуется и сон, и пищеварение. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя завтракать только кашей.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости