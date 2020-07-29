Диетолог объяснила, кому нельзя есть дыню

Дыня - любимая "сладость" многих взрослых и детей. Дыня богата железом, важнейшим для нас микроэлементом. Однако, несмотря на все полезные свойства этого продукта, есть у дыни и противопоказания. Об этом сообщает издание Medikforum.

По словам врача-гастроэнтеролога, диетолога Нурии Диановой, людям с некоторыми заболеваниями нельзя употреблять дыню. Прежде всего, это люди, имеющие избыточный вес, болеющие сахарным диабетом второго типа. По словам Диановой, дыня содержит большое количество сахаров, углеводов, и ее потребление при данных нарушениях чревато повышением уровня глюкозы в крови, а также избыточным жироотложением.

Также нельзя есть дыню при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта, в противном случае возникнут болезненные последствия.

Людям, не входящим в группу риска, безопасно употреблять за раз порцию, не превышающую 150 граммов. Также эксперт заметила, что дыню нужно употреблять отдельным перекусом – ее сочетание с другими продуктами чревато вздутием, метеоризмом.

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