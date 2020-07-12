Диетолог объяснила, как «разбудить» аппетит с утра

Завтрак считается главным приемом пищи, потому что он заряжает организм энергией и настраивает его на продуктивный день. Но многие люди утром отказываются от пищи, ссылаясь на отсутствие аппетита. На своей странице в Instagram врач-диетолог Тиана Фиалкова рассказала, о чем говорит такой симптом и как запустить процесс пищеварения.

Специалист говорит, что завтракать желательно спустя час после пробуждения. Если у вас быстро появляется аппетит, то это указывает на слаженную работу пищеварительной системы. Если желание поесть отсутствует длительное время, вплоть до обеда, то такое поведение говорит о застое желчи в организме или недостатке желудочного сока, из-за которого пищеварение работает слабо.

Как же "разбудить" аппетит? Диетолог советует пить больше травяных чаев с горчинкой, лимонный сок, яблочный укус с водой, теплые минеральные воды (Ессентуки, Donat Mg). Но, если у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, в частности гастрит, панкреатит, то от этого метода лучше отказаться.

Стимулировать работу пищеварения с утра поможет физическая активность, так что начинайте день с зарядки, бега или массажа. Плюс ко всему, старайтесь просыпаться раньше, в 7-8 утра, тогда обменные процессы будут работать активнее. Если аппетит будет появляться как можно раньше, и вы будете сытно и вкусно завтракать, но вероятность того, что вы будете переедать вечером, существенно снизится.





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