Диетолог назвала только два продукта, которые приводят к раку

Людям, которые хотят уменьшить риск развития рака, врачи советуют пересмотреть свой рацион и отказаться от некоторых продуктов, которые называют канцерогеном.

Диетолог-нутрициолог Николь Эндрюс рассказала, что всего два продукта увеличивают риск развития рака, пишет издание Mirror. По ее словам, это:

алкоголь

обработанное мясо.

Алкоголь, пояснила она, включает в себя все виды, в том числе и красное вино, которое часто называют полезным для здоровья.

Слова диетолога подтверждают специалисты Всемирной организации здравоохранения и Cancer Research UK. Отмечается, что алкоголь повышает риск развития рака:

молочной железы,

печени,

толстой кишки,

ротовой полости,

горла,

желудка.

Употребление даже небольшого количества обработанного мяса увеличивает риск рака толстой кишки.

Также предупредила диетолог и о вреде сахара. По ее словам, сам сахар не вызовет рак и не приведет к его быстрому развитию. Однако большое количество сахара в рационе может привести к набору веса и увеличению жировой ткани. А самое большое количество жировой ткани увеличивает риск развития рака.

ВОЗ, как пишет издание, классифицировала обработанное мясо и алкоголь как канцерогены 1-й группы, то есть они канцерогенные для человека. По данным ВОЗ, есть убедительные доказательства того, что это вызывает рак.

Алкоголь вызывает рак через биологические механизмы, поскольку это соединение расщепляется в организме. Специалисты отмечают, что любой напиток, содержащий алкоголь, независимо от его цены, качества, крепости или количества, представляет риск развития рака.

Обработанное мясо опасно из-за трех химических веществ, которые либо содержатся естественным образом в мясе, добавляются во время обработки, либо образуются во время приготовления пищи:

Гем, красный пигмент, содержащийся преимущественно в красном мясе

Нитраты и нитриты, используемые для более длительного сохранения свежести обработанного мяса

Гетероциклические амины (ГЦА) и полициклические амины (ПЦА), образующиеся при приготовлении мяса при высоких температурах.

По данным Британской организации Cancer Research UK, все три фактора могут повреждать клетки нашего кишечника, и именно накопление этих повреждений со временем увеличивает риск рака.

