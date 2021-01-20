Диетолог назвала самую безопасную диету

Процесс похудения ни в коем случае не должен вредить нашему здоровью, как это делают популярные монодиеты и жесткое голодание. Чтобы стать стройнее и не навредить телу, диетолог Ольга Безуглая советует придерживаться только одной диеты — средиземноморской.



Какая диета не вредит здоровью. Фото: championat.com

Эксперт объясняет, что похудение тесно связано с мочевой кислотой, которая есть в нашем организме.

Мочевая кислота — это все, что остается в теле после расщепления белков. Ее еще называют "азотом крови".

Если в организме много этого вещества, она вызывает лишний вес. Нехватка этой кислоты также негативно влияет на организм.

Мочевая кислота образуется из пуринов — специальных соединений, которые способствуют обмену веществ в клетке. Благодаря пуринам мочевая кислота может беспрепятственно выйти из нашего организма.

Если же мы будем ограничивать себя в продуктах, богатых на пурины, или голодать, почки потеряют способность выводить мочевую кислоту.

Соответственно, если мы будем есть бесполезную пищу и пить алкоголь, жиры и спирт начнут блокировать выделение мочевой кислоты.

Поэтому нужно держать в норме показатель мочевой кислоты, чтобы быть стройным.

Главный источник пуринов — все диетическое мясо и некоторые сорта рыб, рекомендованные к употреблению в средиземноморской диете.

Кстати Ольга Безуглая также сообщает, что такие напитки как кофе и чай можно употреблять без ограничений, поскольку пурины, содержащиеся в них, не превращаются в мочевую кислоту и не угрожают вашей фигуре.

Кроме того, люди, которые придерживаются средиземноморской диеты, имеют более низкий риск гипергликемии.

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