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Диетолог назвала людей, которым нельзя есть куркуму

Куркуму стоит употреблять с осторожностью

сегодня, 17:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Куркума — это специя, которую используют не только в кулинарии, но и в лечебных целях. Эту специю называют одной из самых полезных в мире, а все благодаря ее богатому витаминно-минеральному составу.  Однако, есть категория людей, которым злоупотреблять куркумой не стоит. 

Диетолог назвала людей, которым нельзя есть куркуму

Кому нельзя куркуму (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Викки Петерсен отметила, что несмотря на лечебные свойства куркумы, эту специю стоит ограничить в своем рационе людям с целиакией (нарушением работы кишечника, при котором наблюдается непереносимость глютена, — прим. авт.). Специалист отметила, что в куркуму недобросовестные производители часто добавляют муку, в попытках избавиться от комочков и слипания, а мука содержит глютен. 

Кроме того, в приправе могут быть токсичные ингредиенты, тяжелые металлы, в частности свинец, поэтому покупать куркуму нужно только в проверенных точках. 

Еще диетолог отметила, что не стоит злоупотреблять куркумой людям с желчекаменной болезнью и тем, кто к ней склонен. Их здоровье может пострадать из-за оксалатов, присутствующих в куркуме. 

Викки Петерсен также подчеркнула, что необходимо придерживаться суточной дозировки приправы. В день желательно употреблять не более 2 г куркумы, в противном случае, может возникнуть дискомфорт в желудке.

Напомним, что куркума содержит много полезных веществ, но для того, чтобы польза для организма была максимальной, стоит знать, как правильно ее употреблять.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики советуют регулярно выпивать чашку теплой воды с добавлением куркумы, чтобы поддерживать организм в тонусе. Зачем это нужно, узнайте в нашем материале.


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Источник: https://www.eatthis.com/news-people-who-should-never-eat-turmeric/
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