Действительно ли арбуз вызывает тошноту и рвоту: что нужно знать

Арбуз — настоящий фаворит лета — содержит много воды, имеет сладкий вкус и хорошо освежает в жару. Однако иногда употребление арбуза может повлечь за собой неприятные эффекты — возникает тошнота, вздутие живота, а иногда даже рвота. Почему возникают такие симптомы, рассказываем подробнее дальше.

Арбуз. Иллюстративное фото

Арбуз примерно на 92% состоит из воды. Также он содержит природные сахара, в том числе фруктозу. Причиной дискомфорта у людей с непереносимостью может стать именно фруктоза. В случае нарушения всасывания фруктозы в тонком кишечнике она попадает в толстый, где начинается процесс ферментации. Следствием этого является образование газов, вздутие, боль в животе и диарея. В некоторых случаях может возникать тошнота или рвота. Особенно эти серьезные проблемы могут возникнуть, если употребить много арбуза или есть его на пустой желудок.

Кроме того, арбуз относится к продуктам с высоким содержанием FODMAP – группы ферментированных углеводов, которые могут вызвать симптомы раздраженного кишечника. У людей с синдромом раздраженного кишечника (СПК) часто возникает боль, спазмы и тошнота. Также арбуз может содержать гистамины, которые у некоторых людей могут вызывать аллергические реакции. Это проявляется разными симптомами – от зуда до рвоты. В редких случаях встречается аллергия на арбуз, характеризующаяся сыпью, отеком губ или языка, а также сильным расстройством пищеварения.

Еще одним фактором, который может вызвать тошноту, является чрезмерное потребление арбуза. Большое количество воды и клетчатки может перегрузить желудок, особенно если фрукт употреблять быстро или в сочетании с другими тяжелыми продуктами. Некоторые специалисты советуют не совмещать арбуз с молочными продуктами или жирной пищей во избежание нежелательных реакций. Также важно обращать внимание на качество арбуза – перезрелый или испорченный плод может вызвать пищевое отравление.

Напомним: портал "Комментарии" писал, к каким осложнениям может привести употребление дыни.



