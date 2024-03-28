Чувствуете постоянный голод: диетолог назвал главный причины

Если вы чувствуете голод, даже после большой порции еды, то причина отсутствия ощущения сытости не всегда может быть связана с питанием. Диетолог назвал пять главных причин, которые провоцируют прожорливый аппетит и дал полезные советы, как с этим бороться.



Что вызывает чувство постоянного голода. Фото из открытых источников

Иногда чувствовать голод между приемами пищи – это нормально. Однако диетолог Роб Гобсон объясняет, что бурчание в животе и желание что-то съесть, которое превратилось в хронический голод или так называемый повышенный аппетит, может иметь несколько причин, не связанных с питанием.

Недосыпание

Недостаточное количество сна может сильно повлиять на наш аппетит. Это объясняется тем, что сон нужен для правильного баланса гормонов, в том числе контролирующих аппетит. Слишком мало сна может повысить уровень грелина, который называют гормоном голода. Его высокий уровень посылает сигналы в мозг, что нужно что-то съесть.

Хронический стресс

Хронический стресс может быть также причастен к постоянному ощущению голода. В то время как кратковременный стресс высвобождает адреналин, который подавляет голод, хронический стресс делает наоборот. Постоянный стрессовый раздражитель вызывает высвобождение кортизола, который стимулирует повышенный аппетит и так называемое стрессовое питание.

Смена диеты

Одной из самых распространенных причин ощущения голода – это изменения в нашем рационе. Это довольно распространенный симптом, когда мы переходим, например, на веганскую диету или диету для похудения. Уменьшение или исключение мяса, яиц или молочных продуктов может привести к ощущению голода. Это результат извлечения из меню источников белков, которые дольше перевариваются и отвечают за сытность пищи.

Прием некоторых лекарств

Некоторые лекарства, например антидепрессанты, могут быть причиной проблемы с постоянным аппетитом. Эти препараты могут повысить уровень серотонина в мозге, что в случае длительности приема антидепрессантов уменьшает количество рецепторов серотонина, называемых 5HT2C. Исследования показали, что блокирование этого рецептора может усилить аппетит, особенно к углеводам, в частности, к такой пище как выпечка, джемы, конфеты и другие.

Нездоровое питание

Нездоровое питание, особенно с высоким содержанием сахара, может вызвать постоянный повышенный аппетит. Несмотря на то, что эти продукты очень калорийны, они имеют мало клетчатки и много простых углеводов, которые быстро выбрасываются в кровь. Хотя это быстро делает нас сытыми, но мы моментально будем чувствовать голод. Еда, богатая белками, клетчаткой и полезными жирами, переваривается дольше, что замедляет выброс сахара в кровь и создает ощущение сытости между приемами пищи.

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