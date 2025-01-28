Что такое лактоза и как она влияет на организм пожилых людей

Лактоза – это природный сахар, содержащийся в молоке и молочных продуктах. Она состоит из двух молекул: глюкозы и галактозы. Для ее усвоения организмом требуется фермент лактаза, который производится в тонком кишечнике.

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В младенческом возрасте уровень лактазы обычно высок, но с возрастом ее выработка может уменьшаться, что влияет на способность переваривать лактозу. У пожилых людей эта проблема становится распространенной, что часто вызывает неприятные симптомы.

Как лактоза влияет на организм пожилых людей

1. Уменьшение лактазы и лактозная непереносимость

Лактозная непереносимость возникает из-за недостаточного количества фермента лактазы. В результате лактоза не усваивается, а попадает в толстый кишечник, где ферментируется бактериями. Это может вызвать:

вздутие живота;

боли в желудке;

диарею или метеоризм.

2. Польза молочных продуктов для пожилых людей

Несмотря на возможные трудности с усвоением лактозы, молочные продукты являются важным источником кальция, белков и витамина D, способствующих поддержанию здоровья костей и мышц. Это особенно важно для пожилых людей, подверженных остеопорозу и снижению мышечной массы.

3. Альтернативы для людей с непереносимостью лактозы

Пожилые люди, которые не переносят лактозу, могут заменить обычное молоко безлактозным или употреблять кисломолочные продукты, такие как:

йогурт;

кефир;

творог, особенно выдержанный (в нем лактоза почти отсутствует).

4. Воздействие на микрофлору кишечника

Неусваивающаяся лактоза становится пищей для полезных бактерий кишечника. В умеренных количествах это может оказывать положительное воздействие на микрофлору, но избыток может вызвать дискомфорт.

Рекомендации для пожилых людей

Употребление лактозы в умеренных количествах: Если проблем с усвоением лактозы нет, можно продолжать употреблять молочные продукты.

Выбирайте беслактозные продукты Для тех, кто испытывает дискомфорт, доступны специальные безлактозные варианты.

Кисломолочные продукты: Благодаря низкому содержанию лактозы они лучше усваиваются и полезны.

Дополнительные добавки: При необходимости кальций и витамин D можно получать из добавок или альтернативных источников, таких как миндаль, брокколи, соя или рыба.

Лактоза является ценным источником энергии, но в пожилом возрасте ее усвоение может вызвать трудности. Чтобы избежать неприятных последствий, важно контролировать потребление лактозы, заменять продукты в случае необходимости и следить за состоянием здоровья. Консультация с врачом или диетологом поможет разработать оптимальный рацион, учитывая индивидуальные потребности организма.