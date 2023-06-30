Что произойдет с организмом, если каждый день есть красное мясо

Красное мясо рекомендуется употреблять не чаще 2-3 раз в неделю (фото из открытых источников)

Красное мясо – это отличный способ унять аппетит и пополнить запас белка в организме. Однако врачи предостерегают: если употреблять его слишком часто, следует подготовиться к серьезным проблемам со здоровьем.

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В пользе этого продукта никто, кроме вегетарианцев, не сомневается. Самым ценным видом красного мяса считается говядина: она богата фолиевой кислотой, улучшает свертываемость крови, укрепляет нервную систему и кости. В свинине большое содержание селена и арахидоновой кислоты – так называемых природных антидепрессантов. Баранина – источник коллагена и протеина, аминокислоты лизина, от которой в значительной степени зависит стойкость иммунитета, и витамина Е, отвечающего за молодость кожи и красоту волос.

Также красное мясо является источником железа, витамина В12, влияющего на функционирование многих органов, и белка. Суточная норма белка для взрослого – 50 граммов. Практически половина этого количества (23 г) содержится в 85 граммах говядины.

Однако не смотря на все плюсы, такое мясо имеет опасные минусы.

Специалисты Американской кардиологической ассоциации убеждены, что избыток красного мяса в организме оказывает очень негативное влияние на сосуды и сердце. У людей, употребляющих его каждый день, риск атеросклероза возрастает на 22%.

Их коллеги из Оксфордского университета после длительных исследований пришли к выводу, что 50 грамм красного мяса сверх нормы повышают шансы на развитие ишемической болезни сердца на 18%. Причина – плохой холестерин, резко повышающийся в организме за счет насыщенных жиров: в одном стейке этих жиров почти 40% от суточной нормы!

Поскольку красное мясо – продукт, который тяжело переваривается, может вызвать проблемы с метаболизмом и как следствие – ожирение. А также вздутие, изжогу и т.д.



Оно может провоцировать заболевание кишечника и рак толстой кишки – об этом свидетельствуют эксперименты, проведенные учеными-онкологами Стамбульского университета.

Восьмилетнее исследование ученых из Американской диабетической ассоциации показало, что чрезмерное потребление красного мяса – каждый день – чревато развитием диабета 2 типа.

От мяса страдает даже иммунитет. Дело в том, что большая часть иммунной системы человека сосредоточена в кишечнике – там живет невероятное количество полезных бактерий, переваривающих пищу. На красное мясо они тратят слишком много энергии. И когда мы их перегружаем такой работой, у них не хватает сил поддерживать организм в борьбе с заболеваниями.

Чтобы не допустить таких проблем, врачи рекомендуют употреблять красное мясо не чаще 2-3 раз в неделю. Порция не должна превышать 125 граммов.