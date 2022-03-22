Что происходит с мозгом, когда вы выпиваете один бокал вина

Все знают о том, что алкогольные напитки негативно отражаются на работе организма, особенно при регулярном употреблении. Ученые из США, Швейцарии и Нидерландов решили изучить связь между структурой мозга и употреблением спиртного.

Как алкоголь влияет на работу мозга (фото из открытых источников)

Исследователи отметили, что злоупотребление алкоголем может привести к атрофии головного мозга и потери нейронов. Но насколько негативно на мозговой активности сказываются нечастые и малые дозы спиртного, эксперты так и не ответили.

Однако, ученые провели эксперимент, в котором приняло участие 36 тысяч британцев. Они заполнили анкету, в которой рассказали, сколько выпивают спиртного в неделю и сделали МРТ-сканирование мозга. Потом эти снимки сравнили с изображениями типичного стареющего мозга, учитывая возраст и пол человека, а также его пристрастие к курению, генетическое происхождение и даже размер головы.

Исследование показало, что даже бутылка пива или 300 мл вина в день могут начать сокращать общий объем мозга. И чем больше вы пьете, тем больше это состояние усугубляется. Например, мозг 50-летнего человека, употребляющего ежедневно бутылку пива или 200 мл вина в течение месяца, выглядел на 2 года старше, чем у того, кто выпивал половину этой дозы. А у тех, кто употреблял каждый день по три порции алкоголя в день, мозг "выглядел" старше на 3,5 года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что вопрос о том, как побыстрее вывести алкоголь из организма, волнует не одних лишь любителей спиртных напитков. В этом возникает необходимость и у тех, кто пьют под влиянием обстоятельств. Итак, что для этого нужно делать? Какие средства могут помочь в этой ситуации?

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