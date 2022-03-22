Что происходит с мозгом, когда вы выпиваете один бокал вина

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Светлана Шкурупий
Все
знают о том, что алкогольные напитки негативно отражаются на работе организма, особенно
при регулярном употреблении. Ученые из США, Швейцарии и Нидерландов решили
изучить связь между структурой мозга и употреблением спиртного.
Как алкоголь влияет на работу мозга (фото из открытых источников)
Исследователи
отметили, что злоупотребление алкоголем может привести к атрофии головного
мозга и потери нейронов. Но насколько негативно на мозговой активности
сказываются нечастые и малые дозы спиртного, эксперты так и не ответили.
Однако,
ученые провели эксперимент, в котором приняло участие 36 тысяч британцев. Они
заполнили анкету, в которой рассказали, сколько выпивают спиртного в неделю и
сделали МРТ-сканирование мозга. Потом эти снимки сравнили с изображениями
типичного стареющего мозга, учитывая возраст и пол человека, а также его
пристрастие к курению, генетическое происхождение и даже размер головы.
Исследование
показало, что даже бутылка пива или 300 мл вина в день могут начать сокращать
общий объем мозга. И чем больше вы пьете, тем больше это состояние
усугубляется. Например, мозг 50-летнего человека, употребляющего ежедневно
бутылку пива или 200 мл вина в течение месяца, выглядел на 2 года старше, чем у
того, кто выпивал половину этой дозы. А у тех, кто употреблял каждый день по
три порции алкоголя в день, мозг "выглядел" старше на 3,5 года.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
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