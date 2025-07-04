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Что нужно есть, чтобы успокоиться: назван ТОП необходимых продуктов

ТОП продуктов, которые помогают бороться со стрессом

4 июля 2025, 20:50
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Кречмаровская Наталия

Украинцы сталкиваются со стрессом каждый день – война не дает возможности расслабиться. Это не только внутренние переживания и всплеск эмоций, но и сильная нагрузка на организм, особенно детский. Особенно в помощи в борьбе со стрессом организм нуждается после бессонных ночей. В команде реформы школьного питания рассказали, какие продукты помогут успокоиться.

Что нужно есть, чтобы успокоиться: назван ТОП необходимых продуктов

Продукты. Илюстрационное фото

Отмечается, чтобы улучшить ментальное и физическое состояние, нужно добавить в рацион следующие продукты:

- богатые магнием: гречиха, шпинат, тыквенные семена. Они способствуют уменьшению уровня тревожности и улучшают качество сна.

- источники омега-3 жирных кислот: жирная морская рыба, грецкие орехи, масло. Эти продукты обладают противовоспалительными свойствами, помогают поддержать когнитивные функции и стабилизировать эмоциональное состояние. Именно то, что необходимо после бессонных ночей,

- бобовые и цельнозерновые: крупы, горох, фасоль. Обеспечивают стабильный уровень энергии и снижают риск резких эмоциональных колебаний,

- фрукты и овощи: содержат природные антиоксиданты, укрепляющие иммунитет.

При этом специалисты отмечают, что не следует употреблять:

- чрезмерное количество кофеина, сладкое, малопитательные снеки – они могут усиливать раздражительность и дополнительно истощать нервную систему.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что сыр называют популярным и полезным продуктом. Однако он может провоцировать проблемы со сном.

Исследования выявили сильную связь между ночными кошмарами и непереносимостью лактозы. В свою очередь боль в желудке или газы ночью могут влиять на сон. Исследователи уверены, что отказ от сыра может помочь улучшить качество сна.




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Источник: https://www.facebook.com/schoolnutritionreformteam/posts/pfbid02WvPihD2arhYhCFiKxUSQbY1ZLsWzd3Xo18x2KBK8DGtQAHALkDAgnfgmdV2Lsh79l
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