Что нужно есть, чтобы не заболеть раком желудка: ТОП полезных продуктов

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Кречмаровская Наталия
Рак желудка называют одной из самых коварных форм онкологии. Заболевание сложно выявить на ранних стадиях, ведь нет никаких симптомов. Уменьшить риск развития рака желудка можно с помощью правильных продуктов. Диета, богатая антиоксидантами, клетчаткой и природными противовоспалительными компонентами, помогает защитить слизистую желудка от повреждений и мутаций.
Продукты. Иллюстративное фото
Чтобы уменьшить риск развития рака желудка, следует употреблять следующие продукты:
Овощи и фрукты: особенно темно-зеленые листовые овощи, брокколи, морковь, томаты, цитрусовые. Они содержат витамины A, C, E и флавоноиды, нейтрализующие свободные радикалы.
Цельнозерновые продукты: овес, коричневый рис, цельнозерновой хлеб – источник клетчатки, которая улучшает пищеварение и снижает воспаление.
Чеснок и лук: содержат серосодержащие соединения, обладающие противораковыми свойствами.
Рыба и бобовые: богатые омега-3 жирные кислоты и белок, поддерживающие иммунную систему.
Ферментированные продукты: йогурт, кефир, кимчи способствуют здоровью микробиому, что влияет на состояние желудка.
Некоторые продукты могут оказывать негативное воздействие на желудок и создать благоприятные условия для развития рака желудка. Чтобы уменьшить риск, следует не употреблять:
Обработанное мясо: колбасы, сосиски, беконы содержат нитраты и нитриты, которые могут превращаться в канцерогены.
Соленые и копченые продукты: избыток соли повреждает слизистую желудка, делая ее уязвимой к инфекциям и мутациям.
Жирная и жареная пища: способствует воспалению и нарушает кислотно-щелочной баланс.
Алкоголь: раздражает слизистую оболочку и увеличивает риск мутаций клеток.
Сахар и сладкие напитки: способствуют ожирению и инсулинорезистентности, связанным с повышенным риском онкологии.
Кроме правильного рациона, следует следовать следующим советам:
Избегайте переедания – чрезмерная нагрузка на желудок может способствовать хроническому воспалению.
Регулярно проверяйтесь на бактерии Helicobacter pylori: они являются одним из основных факторов риска рака желудка.
Не курите: табак значительно повышает риск онкологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
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