Что можно кормящей маме

Абсолютно всем мамам хочется, чтобы ее малыш крепко спал, был здоров и получал все необходимое для правильного развития. Педиатры говорят, что еще никто не придумал ничего лучшего, чем грудное молоко, которое имеет все необходимые вещества для малыша и поддерживает его иммунитет. Но в этом случае мама должна постараться и ограничить себя в тех продуктах, которые могут ребенку навредить.

Что можно есть маме при грудном вскармливание

Что можно есть при грудном вскармливании. Список

- любые крупяные каши (гречневая, овсяная, перловая, пшенная, пшеничная и др.);

- мясо и рыбу нежирных сортов;

- овощи, вареные или запеченные;

- твердые и плавленые сыры, не содержащие добавок, консервантов и красителей;

- картофель в отварном и запеченном виде;

- макароны любого сорта;

- мясо птицы;

- нежирные котлеты, тефтели, сырники, блинчики;

- молочные и кисломолочные продукты с пониженным процентом жирности;

- вареные яйца, омлеты на пару;

- запеченные яблоки и груши;

- немного орехов;

- чай с молоком, зеленый чай, компот из сухофруктов;

- сухое печенье без маргарина.

Обратите внимание: кормящая мама в течение дня должна употреблять достаточное количество жидкости. Она может пить очищенную воду без газа, некрепкий чай без сахара, компоты из сухофруктов, кисели, отвар шиповника.

Что можно есть кормящей маме от 0 до 3 месяцев

Первые месяцы жизни ребенка очень важные. Его организм еще не окреп, поэтому кормящая мама должна уделить максимум внимания своему питанию. Ей можно кушать яблоки и бананы, постепенно добавляя сезонные ягоды и фрукты. Не запрещены мясо и рыба, ведь белок обязательно должен входить в питание кормящей мамы. Желательно употреблять белое мясо (филе индейки или курицы) и отказаться от красного.

Кроме того, по словам диетологов, в первый месяц после родов лучше отказаться от жаренных блюд в пользу варки или запекания. Также не стоит есть сырые фрукты и овощи, поскольку они могут вызвать кишечные колики и газы у ребенка. Кроме того, педиатры советуют отказаться от консервов, домашних солений, блюд с маринадом и излишне острых кушаний.

Что категорически нельзя есть кормящей маме

Есть продукты, которые кормящая мама должна категорически избегать в своем рационе, чтобы не навредить малышу. Как утверждают педиатры, всем кормящим мамам нельзя употреблять в пищу лук, чеснок, горчицу, хрен, уксус, так как они меняют вкус и запах молока, могут являться причиной отказа от груди. Кроме того, нужно исключить из рациона промышленные полуфабрикаты, консервы, копчености, колбасные изделия продукты, содержащие искусственные консерванты, красители.

Что из сладкого можно при грудном вскармливании?

Да, кормящей маме можно сладкое. Но как всегда есть одно "но". Все сладости должны быть правильными, которые не навредят ребенку и не вызовут у него колики. И так, мамам можно мармелад, который не только вкусный, а и полезный, ведь может повышать иммунитет. Далее абсолютно спокойно можно наслаждаться вкусом зефира или воздушного безе, а также меренги.

По словам диетологов, кормящей маме можно также овсяное, творожное печенье и галеты. И да, всем кормящим мамам можно есть сухофрукты, которые могут отлично заменить такие привычные конфеты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, насколько строгой должна быть диета кормящей мамы.



