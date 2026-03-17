logo

BTC/USD

73648

ETH/USD

2329.61

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Что изменится в организме, если есть авокадо на ужин: эффект вас очень поразит
commentss НОВОСТИ Все новости

Что изменится в организме, если есть авокадо на ужин: эффект вас очень поразит

Авокадо содержит полезные элементы, помогающие улучшить сон

17 марта 2026, 16:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Употребление авокадо на ужин может привести к нескольким важным изменениям в организме, в частности, улучшению сна, пищеварению и снижению тяги к перекусам. По словам экспертов, регулярное включение авокадо в рацион, особенно вечером, имеет множество полезных эффектов, способствующих общему здоровью. Ученые выделяют пять основных преимуществ, почему следует добавлять этот фрукт в вечернее меню.

Фото: из открытых источников

1. Улучшение качества сна

Авокадо содержит магний и триптофан, помогающие регулировать уровень мелатонина – гормона сна. Исследования показали, что употребление авокадо ежедневно может увеличить продолжительность сна.

2. Снижение тревожности

Витамины группы В в авокадо способствуют понижению стресса и тревожности, улучшая функцию нервной системы.

3. Уменьшение тяги к перекусам

Авокадо благодаря высокому содержанию клетчатки и полезных жиров снижает желание есть в течение нескольких часов после приема пищи.

4. Улучшение пищеварения

Клетчатка и здоровые жиры в авокадо способствуют росту полезных бактерий в кишечнике, улучшая пищеварение.

5. Улучшение внимания

Авокадо помогает повысить способность к концентрации, что полезно для вечерних активностей, требующих сосредоточения.

Включение авокадо в вечерний рацион помогает не только улучшить здоровье, но и поддержать хороший сон и общее самочувствие.

Как уже писали "Комментарии", употребление большого количества фруктов и овощей является одним из лучших способов поддержать здоровье сердца. Эти продукты богаты питательными веществами, которые полезны для сердца, включая клетчатку, минералы и антиоксиданты. Однако среди многочисленных овощей есть один, обладающий особыми свойствами для сердечно-сосудистой системы, и его польза значительно поражает. Речь идет об авокадо, которое, по словам кардиолога Дариуша Мозаффариана, является одним из лучших овощей для поддержки сердца.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости