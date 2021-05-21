Что есть перед экзаменами - советы для участников ВНО

Сейчас почти каждый выпускник волнуется и готовится к ВНО. Однако как помочь своему организму усвоить всю необходимую информацию и быть максимально эффективным в день экзаменов? В этом поможет правильное питание. Врач-диетолог Оксана Скиталинская рассказала на своей странице в Facebook, что нужно есть, чтобы получить все необходимые вещества для продуктивной работы мозга.

Как питаться выпускнику перед экзаменами - советы. Фото: proforientator.ru

По мнению диетолога, самое главное, чтобы еда была вкусной. Тогда у выпускника поднимется настроение и он будет положительно настроен на обучение и сдачу экзаменов.

Кроме того, пища должна быть полезной и содержать белок со всеми 20-ю аминокислотами, которые обеспечивают хорошую работу мозга. Поэтому нужно употреблять достаточное количество яиц, нежирного мяса, рыбы, кисломолочных продуктов.

Стоит употреблять продукты, в которых содержится глутаминовая кислота. Это нежирный некрепкий бульон, нежирное мясо. Поэтому легкий супчик — это лучший полезный для мозга обед.

Если же не употреблять достаточное количество глутаминовой кислоты, у человека развивается состояние напряжения, тревожности. Это соответственно уменьшает эффективность при экзаменах.

Еще одна важная часть рациона — яйца. Однако стоит варить их таким образом, чтобы желток оставался жидким.

Чтобы память нормально функционировала, стоит пополнять запасы витаминов С, РР, а также магния, железа и цинка. Часть из этих элементов синтезирую дофамин и серотонин, которые улучшают настроение и работу памяти. Поэтому в рацион нужно добавить ягоды, капусту свежую, зеленый лук, перец, цитрусовые, а также нежирное вареное/тушеное мясо.

Стоит не забывать о омега-3 жиры и употреблять рыбу, орехи, семена льна, рыбий жир.

И чтобы точно успешно сдать экзамены, добавьте к правильному питанию ежедневные физические нагрузки и обязательный 8-часовой сон.

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