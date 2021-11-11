Что будет с организмом, если регулярно пить цикорий

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Светлана Шкурупий
Цикорий
является хорошей и полезной альтернативой кофе, с его помощью также можно
получить заряд энергии. Но можно ли регулярно пить этот напиток? На вопрос
ответила диетолог Ирина Рыль.
Цикорий (фото из открытых источников)
Специалист
рассказала, что цикорий, в отличие от кофе, не содержит кофеина, а поэтому
меньше вредит здоровью. Он богат на различные витамины, а также на калий, марганец,
магний и другие ценные микроэлементы. Еще цикорий содержит большое количество
инсулина, который полезен для микрофлоры кишечника.
По
словам диетолога, регулярное употребление напитка помогает нормализовать в
крови уровень сахара, а также улучшает обменные процессы. Также цикорий
эффективно избавляет от стрессов, помогает выводить токсины из организма и
повышает защитные функции иммунной системы.
Однако,
несмотря на полезные свойства, этот продукт имеет и свои противопоказания.
Цикорий с осторожностью необходимо употреблять людям, у которых желчнокаменная
болезнь, гипертония, аллергическая реакция на компоненты. По словам диетолога,
не стоит применять цикорий одновременно с антибиотиками, так как напиток может
снизить эффективность препарата.
Напомним,
несмотря на то, что кофе
является одним из самых популярных напитков в мире, многие люди ищут ему
достойные альтернативы. В большом количестве кофеин может серьезно навредить
здоровью, поэтому его стоит либо ограничить в рационе, либо вовсе исключить.
Среди любителей этого бодрящего напитка большой популярностью пользуется
цикорий. Способен ли он заменить кофе?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что ученые центра технических исследований
Финляндии выращивают в пробирках кофе.
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