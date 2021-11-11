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Что будет с организмом, если регулярно пить цикорий

Диетолог Ирина Рыль рассказала о полезных свойствах цикория и отметила, что будет, если пить его каждый день

сегодня, 07:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Цикорий является хорошей и полезной альтернативой кофе, с его помощью также можно получить заряд энергии. Но можно ли регулярно пить этот напиток? На вопрос ответила диетолог Ирина Рыль.

Что будет с организмом, если регулярно пить цикорий

Цикорий (фото из открытых источников)

Специалист рассказала, что цикорий, в отличие от кофе, не содержит кофеина, а поэтому меньше вредит здоровью. Он богат на различные витамины, а также на калий, марганец, магний и другие ценные микроэлементы. Еще цикорий содержит большое количество инсулина, который полезен для микрофлоры кишечника.

По словам диетолога, регулярное употребление напитка помогает нормализовать в крови уровень сахара, а также улучшает обменные процессы. Также цикорий эффективно избавляет от стрессов, помогает выводить токсины из организма и повышает защитные функции иммунной системы.

Однако, несмотря на полезные свойства, этот продукт имеет и свои противопоказания. Цикорий с осторожностью необходимо употреблять людям, у которых желчнокаменная болезнь, гипертония, аллергическая реакция на компоненты. По словам диетолога, не стоит применять цикорий одновременно с антибиотиками, так как напиток может снизить эффективность препарата.

Напомним, несмотря на то, что кофе является одним из самых популярных напитков в мире, многие люди ищут ему достойные альтернативы. В большом количестве кофеин может серьезно навредить здоровью, поэтому его стоит либо ограничить в рационе, либо вовсе исключить. Среди любителей этого бодрящего напитка большой популярностью пользуется цикорий. Способен ли он заменить кофе?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые центра технических исследований Финляндии выращивают в пробирках кофе.


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Источник: https://woman.rambler.ru/cooking/47539308-chto-budet-s-organizmom-esli-regulyarno-pit-tsikoriy/
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