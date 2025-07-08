Что будет с организмом, если на месяц отказаться от завтрака

Завтрак называют самым важным приемом пищи, однако люди нередко пропускают его или ограничиваются чаем или кофе со вкусом. В детстве нас учили, что отказываться от утреннего приема пищи нельзя. Так ли это вредно, как нам рассказывали? Какие изменения будут происходить в организме, если в месяц отказаться от завтрака, рассказываем дальше.

Завтрак. Иллюстративное фото

Неделя 1: Энергия и настроение

В первые дни без завтрака многие могут чувствовать снижение энергии, раздражительность и трудности с концентрацией. Это вызвано понижением уровня глюкозы в крови после ночного голодания. Организм еще не адаптировался к новому режиму, поэтому возможны перепады настроения, головные боли и желание калорийной пищи.

Неделя 2: Гормональные изменения

На второй неделе повышается уровень кортизола – гормона стресса. Это может привести к тревожности, бессоннице и даже нарушению аппетита. К тому же, замедляется метаболизм, поскольку организм пытается сохранить энергию. Ученые называют это явление адаптивным термогенезом.

Неделя 3: Нарушение пищевого поведения

На третьей неделе многие могут переедать вечером, пытаясь компенсировать пропущенный завтрак. Это может привести к увеличению веса. По данным исследователей, отказ от завтрака нарушает циркадные ритмы. Это влияет на качество сна, уровень инсулина и способность организма усваивать глюкозу.

Неделя 4: Долгосрочные риски

К концу месяца организм частично адаптируется, но риски для здоровья сохраняются. Систематическое пропускание завтрака может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета 2 типа. Также возможно снижение когнитивных функций, особенно у людей, ведущих активный образ жизни.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет с организмом, если месяц не употреблять молочные продукты.



