Что будет с организмом, если на месяц отказаться от хлеба

Хлеб относят к самым распространенным продуктам рациона. Однако с его потреблением связывают возникновение вздутия и акне. Какие изменения произойдут в организме, если отказаться от употребления хлеба на месяц читайте дальше.

Хлеб. Иллюстративное фото

Отмечается, что исключение из рациона хлеба, особенно белого, позволит снизить колебания уровня сахара в крови. То есть энергия в течение дня будет более стабильной. Среди изменений возможно снижение сонливости после еды и улучшение концентрации.

Углеводы, содержащиеся в хлебе, могут задерживать воду. Отказавшись от употребления хлеба, можно потерять вес за счет излишней жидкости. Такие изменения будут заметны уже в первые недели. К тому же уменьшение калорийности рациона способствует реальному похудению.

У людей, особенно чувствительных к глютену, после употребления хлеба возникает вздутие и дискомфорт. Отказ от хлеба может уменьшить эти симптомы, сделать пищеварение более легким и регулярным.

Хлеб, особенно из рафинированной муки, может вызвать воспаление. Это проявляется в виде акне. Отказ от хлеба может положительно повлиять на кожу – состояние ее улучшится – будет более ровным и сияющим.

Однако возможны и негативные изменения – отказ от хлеба может вызвать раздражительность и ухудшение настроения. Ведь углеводы способствуют выработке серотонина – гормона хорошего настроения. Но отмечается, что конфигурации могут скоро пройти – организм адаптируется, в особенности если поменяет хлеб на другие нужные продукты.

Если отказаться от цельнозернового хлеба, то это приведет к снижению потребления клетчатки. Такая ситуация чревата появлением запоров. Чтобы не было дефицита клетчатки, важно потреблять овощи, бобовые и семена.

Хлеб часто обогащают витаминами группы B, железом и фолиевой кислотой. Отказавшись от хлеба можно вызвать нехватку этих веществ.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет с организмом, если на месяц отказаться от соли.



