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Что будет с организмом, если есть сырой лук каждый день

Эксперты рассказали о полезных свойствах репчатого лука и отметили, полезно ли употреблять продукт каждый день

сегодня, 09:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Лук не просто так называют "природным целителем", ведь в нем содержится большое количество витаминов и полезных веществ, которых в осенне-зимний период может не хватать организму. Какие изменения произойдут, если употреблять продукт каждый день?

Что будет с организмом, если есть сырой лук каждый день

Полезно ли употреблять сырой лук / Фото: mylivingfood

Эксперты говорят, что в составе репчатого лука есть эфирные масла и фитонциды, которые помогают укрепить иммунную систему, защищая организм от разного рода инфекций, что важно в период простудных заболеваний. 

При ежедневном употреблении продукт также поможет очистить организм то токсинов, шлаков и других вредных веществ за счет своего противовоспалительного эффекта. Кроме того, из-за богатого витаминного состава лук улучшает работу пищеварительной системы, улучшая состояние микрофлоры кишечника, а также нормализует обменные процессы. 

Еще продукт содержит антиоксиданты, которые защищают клетки организма, предотвращая ранее старение и такие серьезные заболевания как онкология. 

Ученые отмечают, что при регулярном употреблении репчатого лука приходит в норму и сердечно-сосудистая система, поскольку вещества, содержащиеся в продукте, снижают уровень "вредного" холестерина в крови, расщепляя жиры и очищая сосуды. 

За счет "природного целителя" можно также избавиться от депрессии, стресса и расстройств нервной системы. А еще лук помогает нормализовать гормональный фон. 

Но при этом, как предупреждают эксперты, лук можно есть не всем. Продуктом не стоит злоупотреблять, если у человека диагностированы заболевания желудка, поскольку он может раздражать его слизистую. С осторожностью и только после консультации с врачом лук должны употреблять в пищу гипертоники, пациенты, страдающие тяжелыми заболеваниями печени, сердца, а также те, у кого нарушен обмен веществ.

К слову, для получения максимальной пользы, лук желательно есть в свежем виде, но не более 100 г в сутки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, в Украине рекордно выросла стоимость репчатого лука.


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Источник: https://health.today.ua/ru/chto-proizojdet-s-organizmom-esli-est-syroj-luk-kazhdyj-den/
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