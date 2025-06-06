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Что будет с организмом, если есть клубнику каждый день

Как клубника влияет на наше здоровье, в частности, сердце, мозг и уровень сахара в крови.

сегодня, 15:15
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Автор:
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Slava Kot

В конце мая и начале июня на рынках массово появляется клубника. Эта ягода богата антиоксидантами, витаминами и другими питательными веществами, которые могут поддерживать здоровье и помогать предотвращать многие болезни.

Что будет с организмом, если есть клубнику каждый день

Клубника. Фото: Healthline

Нутрициолог и магистр наук Эми Браунштейн объяснила пользу ежедневного потребления клубники. По ее словам, клубника богата антиоксидантами, в частности антоцианами, которые отвечают за красный цвет ягоды. Эти соединения обладают выраженными противовоспалительными свойствами и способны снижать риск хронических заболеваний. В 100 г клубники содержится примерно 73 мг антоцианов, что делает ее одним из наиболее доступных источников этих веществ в сезон.

Исследования доказывают, что регулярное потребление клубники оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. По словам диетолога Лизы Янг, антиоксиданты в составе ягоды могут снижать давление, улучшать уровень "хорошего" холестерина и уменьшать воспаление. Кроме того, употребление двух-трех порций клубники в день помогает снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП, а также улучшает размер частиц, что уменьшает риски для сердца.

Пользу клубники чувствует и мозг. Как отмечает диетолог Шарниквия Уайт, антиоксиданты поддерживают когнитивные функции, улучшают нейронную коммуникацию и могут замедлять возрастные изменения. Одно из исследований показало, что употребление эквивалента двух стаканов свежей клубники ежедневно в течение трех месяцев улучшает распознавание слов и пространственную память. Другое исследование показало, что регулярное потребление клубники связывают с понижением риска болезни Альцгеймера на 34%.

Несмотря на содержание природных сахаров, клубника не вредит уровню глюкозы в крови. Благодаря высокому содержанию клетчатки и полифенолов, она может улучшать чувствительность к инсулину и снижать уровень сахара после еды. Это делает ее безопасной даже для людей с нарушением обмена глюкозы, например при преддиабете.

Пищевая ценность клубники в расчете на один стакан:

  • Калории – 53
  • Углеводы – 13 г
  • Сахар – 8 г
  • Клетчатка – 3 г
  • Витамин С – 97,5 мг
  • Калий – 254 мг
  • Фолат – 40 мкг
  • Магний – 21,5 мг

Клубника также покрывает до 15% суточной потребности в клетчатке, что важно для стабильной работы желудочно-кишечного тракта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, с каким лекарством нельзя есть клубнику.

Также "Комментарии" писали о самой дорогой клубнике в мире.



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Источник: https://www.eatingwell.com/benefits-of-strawberries-11701302
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