Что будет, если каждый день съедать килограмм бананов

Бананы содержат большое количество витаминов, минералов и других полезных веществ, поэтому их употребление приносит здоровью огромную пользу. Однако, можно ли есть фрукт каждый день и что будет, если съедать по килограмму?

Бананы (фото из открытых источников)

Американский терапевт Питер Гелфанд, ссылаясь на результаты исследования, отметил, что бананы в большом количестве могут вредить почкам, а все из-за повышенного содержания калия. Безопасной дозой калия будет аналог 1-2 бананов в день, а если съедать больше, то это может серьезно ухудшить эффект использования бета-блокаторов для лечения различных недугов. При наличии даже небольших расстройств в работе почек, доза калия от килограмма бананов будет очень высокой (в одном плоде около 450 мг калия), причем вывести из организма такое количество будет затруднительно, что очень плохо для здоровья.

Учитывая калорийность банана (100 килокалорий на 100 г), употребление килограмма этого продукта ежедневно приведет к повышению веса, поскольку такое количество калорий составляет более половины суточной дозы человека.

Кстати, 1-2 банана способны компенсировать энергию для достаточно тяжелой физической тренировки, но целый килограмм будет излишним. Плюс к этому продукт очень долго переваривается и обилие съеденных бананов может вызвать вздутие живота и неприятные ощущения в желудке и кишечнике.

Также повышенное содержание аминокислот в плодах стимулируют кровообращение, в частности прилив крови к головному мозгу. В принципе, это полезно, но только в умеренных количествах – многие бананы могут вызвать серьезные головные боли именно из-за передозировки аминокислот.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что медики напомнили о пользе зеленых бананов.

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