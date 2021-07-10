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Главная Новости Здоровье диета и питание Что будет, если есть кабачки каждый день
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Что будет, если есть кабачки каждый день

Кабачки всех сортов - очень низкокалорийные овощи

сегодня, 04:02
Автор:

Ольга Чародий

Кабачки — прекрасное дополнение к вашему ежедневному рациону, потому что они очень питательны, но при этом имеют мягкий вкус. Если вы едите кабачки каждый день, что происходит с вашим организмом? Каждому, кто хочет похудеть и очистить организм диетологи рекомендуют употреблять кабачки, пишет healthline.

Что будет, если есть кабачки каждый день

Кабачки (фото из открытых источников)

Кабачки всех сортов — очень низкокалорийные овощи: в 100 граммах продукта содержится всего 24 ккал. Примерно 95% от массы приходится на воду и клетчатку, что делает их идеальным диетическим продуктом. С помощью кабачков те, кто худеют, могут сильно разнообразить свой рацион, ведь разнообразие блюд, из них готовят, впечатляет. Это могут быть супы, запеканки, икра, варенье, салаты. Предпочтение лучше отдавать последнее вариантам, поскольку во время термической обработки много витаминов разрушаются.

Что будет, если есть кабачки каждый день - фото 2

Благодаря высокому содержанию калия и воды кабачки помогают выводить из тела лишнюю жидкость. Важно, что мочегонный эффект очень мягкий, при этом не происходит вымывание из организма важных микроэлементов. Поэтому людям, страдающим от отеков, при отсутствии противопоказаний будет очень полезно включать гарниры из этого овоща.

Кабачки содержат как антиоксиданты, так и противовоспалительные фитонутриенты, которые вместе нейтрализуют свободные радикалы и уменьшают воспаление. В результате тело становится более здоровым изнутри, поскольку свободные радикалы также могут оказывать определенное влияние на вашу кожу.

Напомним, столичные зооспасатели поймали в огороде жительницы села Крушинка Киевской области...  метровую игуану. Женщина сама вызвала команду, сделав при этом странное сообщение. По ее словам, к ней на огород уже несколько недель приходит... динозавр и есть кабачки.


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Источник: https://www.healthline.com/nutrition/zucchini-benefits
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