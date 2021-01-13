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Главная Новости Здоровье диета и питание Чизкейк – самый опасный для фигуры пирог
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Чизкейк – самый опасный для фигуры пирог

Чизкейк – нежное сырно-творожное лакомство на основе толченого печенья. Пожалуй, один из самых знаменитых и всеми любимых десертов

сегодня, 02:45
Автор:

Ольга Чародий

По мнению диетологов, чизкейк – самая вредная для фигуры выпечка. Пирог  имеет аж 680 ккал. на 100 грамм продукта. Слово "чизкейк" дословно переводится с английского как "сырный пирог", а по своей консистенции напоминает  нечто среднее между суфле и запеканкой.

Чизкейк – самый опасный для фигуры пирог

Чизкейк. Фото: prooren.ru

 Он содержит:

Сливочное масло. Содержит насыщенные жиры в чистом виде, ухудшает работу сердца и повышает уровень холестерина, тем самым повышая риск развития инсульта, рака груди и поджелудочной железы

Рафинированный сахар-провоцирует скачки глюкозы и рост уровня холестерина. Среди возможных побочных эффектов – ожирение, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы.

Сливочный сыр — содержит антибиотики и гормоны крупного рогатого скота, может сстать причиной гормональных сбоев и нарушений работы желудочно-кишечного тракта.   Пшеничная мука, которая насыщена "пустыми" калорииями, приводящими к проблемам с весом и метаболизмом.

Напомним, клиенты испанской кондитерской Confiteria Conrado (Ла-Баньеса, Леон) в этом году найдут в одном из праздничных пирогов капсулу с чеком на 8 тысяч евро. Приз спрятан в традиционном лакомстве роскон (Roscоn de Reyes), которое испанцы едят на праздник Поклонения волхвов. Счастливый пирог продается вместе с другими со 2 по 6 января. Кондитерская Confiteria Conrado впервые поместила в выпечку денежный приз в 2008 году. Тогда это были 500 евро. С тех пор каждый год сумма росла. Этот ход позволил кондитерской заметно увеличить продажи. Что же касается стоимости самих "лотерейных" калачей, то она в зависимости от размера и начинки калача варьируется от 9 до 30 евро.




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Источник: prooren.ru
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