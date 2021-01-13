Чизкейк – самый опасный для фигуры пирог

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Ольга Чародий
По мнению диетологов, чизкейк – самая вредная для фигуры
выпечка. Пирог имеет аж 680 ккал. на 100
грамм продукта.
Чизкейк. Фото: prooren.ru
Он содержит:
Сливочное масло. Содержит насыщенные жиры в чистом виде,
ухудшает работу сердца и повышает уровень холестерина, тем самым повышая риск
развития инсульта, рака груди и поджелудочной железы
Рафинированный сахар-провоцирует скачки глюкозы и рост уровня
холестерина. Среди возможных побочных эффектов – ожирение, сахарный диабет,
заболевания сердечно-сосудистой системы.
Сливочный сыр — содержит антибиотики и гормоны крупного рогатого скота, может сстать причиной гормональных сбоев и нарушений работы желудочно-кишечного тракта. Пшеничная мука, которая насыщена "пустыми" калорииями, приводящими к проблемам с весом и метаболизмом.
Напомним, клиенты испанской кондитерской Confiteria Conrado (Ла-Баньеса, Леон) в этом году найдут в одном из праздничных пирогов капсулу с чеком на 8 тысяч евро. Приз спрятан в традиционном лакомстве роскон (Roscоn de Reyes), которое испанцы едят на праздник Поклонения волхвов. Счастливый пирог продается вместе с другими со 2 по 6 января. Кондитерская Confiteria Conrado впервые поместила в выпечку денежный приз в 2008 году. Тогда это были 500 евро. С тех пор каждый год сумма росла. Этот ход позволил кондитерской заметно увеличить продажи. Что же касается стоимости самих "лотерейных" калачей, то она в зависимости от размера и начинки калача варьируется от 9 до 30 евро.
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