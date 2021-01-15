Четыре способа помочь ребенку при прорезывании зубов

Появление малыша – одно из самых долгожданных событий в жизни каждой мамы. Но теперь нужно позаботиться о первом питании, здоровье. Конечно, появляются и первые проблемы с прорезываем зубиков у ребенка.

Малыш. Фото: docdeti.ru

Создайте спокойную атмосферу. При прорезывании зубок малыши нервничают и капризничают. Не подливайте масла в огонь своим раздражением, а спокойно говорите с ребенком, подарите максимум внимания и заботы.

Массаж десен. Существуют специальные напальчники, которые выполнены из пищевого силикона, имеют на поверхности выпуклости и хорошо массируют десна, помогая зубкам быстрее появится на поверхности.

Анестетики. Препараты, выпущенные в форме спрея, мази или геля, облегчат жизнь малыша и помогут ему уснуть. Также существуют гомеопатические капли или свечи для облегчения симптомов прорезывания.

Игрушки-прорезыватели с пупырышками на поверхности. Их делают из латекса, резины или пластика. Существуют игрушки-прорезыватели, заполненные водой — они могут охлаждаться в холодильнике.

Напомним, что скоро зубы будут лечить без пломбирования. Такое возможно уже в скором будущем. Китайские ученые создали уникальный препарат, который восстанавливает эмаль зубов с помощью искусственного слоя. Этот слой по своему составу очень похож на натуральную эмаль. Благодаря этому препарату зубы можно лечить, не используя пломбы, что очень обрадует людей, которым страшно посещать стоматологический кабинет. Для подтверждения эффективности изобретения, ученые пригласили группу для тестирования. Препарат нанесли на поврежденную эмаль зуба человека, а он успешно сросся с остатками естественной эмали. Ученые надеются, что созданный ими в лаборатории препарат заменит пломбирование и будет широко использоваться стоматологами для восстановления зубной эмали у пациентов.

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