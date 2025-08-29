Чай и кофе могут быть смертельно опасны: предупреждение ученых удивит каждого

Новые научные исследования, проведенные в Университете Бирмингема, показали, что горячие напитки являются одним из основных источников попадания микропластика в организм человека. По концентрации микрочастиц они значительно превышают как бутилированную, так и водопроводную воду. Это открытие вызывает серьезную обеспокоенность, ведь микропластик уже зафиксирован в крови, мозге и внутренних органах людей, сообщает The Independent.

Фото: из открытых источников

Исследователи проанализировали 155 образцов популярных напитков в Великобритании. Результаты показали, что самое большое количество микропластика содержат горячий чай и кофе.

"Большинство исследований микропластика сосредоточено на питьевой воде — как бутилированной, так и водопроводной. Мы также ранее публиковали данные о воде в Великобритании. Но люди пьют не только воду — чай, кофе, соки... и это нужно учитывать", — заявил профессор Мохамед Абдаллах, один из руководителей исследования.

Ученые предполагают, что высокие температуры и материалы, применяемые для приготовления горячих напитков, способствуют высвобождению частиц микропластика. Особенно много его обнаружили в чае, заваренном в одноразовых стаканчиках – до 22 микрочастиц на чашку, тогда как в стеклянных чашках – около 14. Также было замечено, что дорогие чайные пакетики выделяют больше пластика – от 24 до 30 частиц на порцию.

Профессор Абдаллах подчеркнул, что микропластик присутствовал во всех холодных и горячих напитках, которые мы исследовали. Это вызывает беспокойство и свидетельствует о том, что исследования должны охватывать не только воду, но и другие распространенные напитки, ведь они тоже значимые источники.

Уровень микропластика в напитках (микрочастицы на литр):

• Горячий чай: 49-81

• Горячий кофе: 29–57

• Холодный чай: 24–38

• Холодный кофе: 31–43

Исследование отмечает, что оценка риска на основе только питьевой воды может значительно недооценивать общую нагрузку микропластика на организм.

