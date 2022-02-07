logo

BTC/USD

42636.56

ETH/USD

3074.94

LTC/USD

128.04

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Бутерброды с колбасой и еще 3 завтрака, способных довести до деменции
commentss НОВОСТИ Все новости

Бутерброды с колбасой и еще 3 завтрака, способных довести до деменции

Эксперты назвали варианты блюд на завтрак, которые могут навредить организму и спровоцировать деменцию

сегодня, 09:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

Диетологи назвали продукты, с которых не стоит начинать свой день, потому что при регулярном употреблении они могут вызвать проблемы со здоровьем, в частности повысить риск развития деменции.

Бутерброды с колбасой и еще 3 завтрака, способных довести до деменции

Что нельзя на завтрак (фото из открытых источников)

Специалисты не рекомендуют на завтрак употреблять йогурты с длительным сроком хранения, потому что в их составе нет пробиотиков, но зато очень много сахара. Также этот продукт богат на стабилизаторы, красители и другие искусственные добавки. При частом употреблении таких йогуртов могут появиться нарушения желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы.

Также не стоит утром налегать на бутерброды с красной рыбой. Сама по себе рыба содержит много витаминов и полезных веществ, но еще в ней много соли, а избыток этого компонента может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

В списке не самых полезных завтраков также оказались бутерброды с колбасой. Ученые из США выяснили, что грамм колбасы отнимает 27 секунд жизни. Плюс ко всему, ежедневное употребление сырокопченой колбасы может спровоцировать проблемы с почками и давлением.

Еще утром постарайтесь обойтись без яичницы с беконом. Диетологи говорят, что жаренный бекон — настоящая холестериновая бомба. Более того, китайские исследователи доказали, что ежедневное потребление переработанного мяса повышает риск слабоумия на 44%. Это — примерно один ломтик бекона.

Напомним, врачи утверждают, что постоянно есть овсянку на завтрак вредно и даже опасно для здоровья. Почему?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что после пробуждения не стоит бежать за чашечкой ароматного кофе, а необходимо нормально и полноценно позавтракать. Лучше всего это сделать на протяжении 2 часов после сна. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://doctorpiter.ru/articles/704488/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!