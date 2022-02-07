Бутерброды с колбасой и еще 3 завтрака, способных довести до деменции

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Светлана Шкурупий
Диетологи
назвали продукты, с которых не стоит начинать свой день, потому что при
регулярном употреблении они могут вызвать проблемы со здоровьем, в частности повысить
риск развития деменции.
Что нельзя на завтрак (фото из открытых источников)
Специалисты
не рекомендуют на завтрак употреблять йогурты с длительным сроком хранения,
потому что в их составе нет пробиотиков, но зато очень много сахара. Также этот
продукт богат на стабилизаторы, красители и другие искусственные добавки. При
частом употреблении таких йогуртов могут появиться нарушения
желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы.
Также
не стоит утром налегать на бутерброды с красной рыбой. Сама по себе рыба
содержит много витаминов и полезных веществ, но еще в ней много соли, а избыток
этого компонента может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
В
списке не самых полезных завтраков также оказались бутерброды с колбасой. Ученые
из США выяснили, что грамм колбасы отнимает 27 секунд жизни. Плюс ко всему,
ежедневное употребление сырокопченой колбасы может спровоцировать проблемы с
почками и давлением.
Еще
утром постарайтесь обойтись без яичницы с беконом. Диетологи говорят, что
жаренный бекон — настоящая холестериновая бомба. Более того, китайские
исследователи доказали, что ежедневное потребление переработанного мяса
повышает риск слабоумия на 44%. Это — примерно один ломтик бекона.
Напомним,
врачи утверждают, что постоянно есть овсянку на завтрак вредно и даже опасно
для здоровья. Почему?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что после пробуждения не стоит бежать
за чашечкой ароматного кофе, а необходимо нормально и полноценно позавтракать.
Лучше всего это сделать на протяжении 2 часов после сна.
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