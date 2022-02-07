Бутерброды с колбасой и еще 3 завтрака, способных довести до деменции

Диетологи назвали продукты, с которых не стоит начинать свой день, потому что при регулярном употреблении они могут вызвать проблемы со здоровьем, в частности повысить риск развития деменции.

Что нельзя на завтрак (фото из открытых источников)

Специалисты не рекомендуют на завтрак употреблять йогурты с длительным сроком хранения, потому что в их составе нет пробиотиков, но зато очень много сахара. Также этот продукт богат на стабилизаторы, красители и другие искусственные добавки. При частом употреблении таких йогуртов могут появиться нарушения желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы.

Также не стоит утром налегать на бутерброды с красной рыбой. Сама по себе рыба содержит много витаминов и полезных веществ, но еще в ней много соли, а избыток этого компонента может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

В списке не самых полезных завтраков также оказались бутерброды с колбасой. Ученые из США выяснили, что грамм колбасы отнимает 27 секунд жизни. Плюс ко всему, ежедневное употребление сырокопченой колбасы может спровоцировать проблемы с почками и давлением.

Еще утром постарайтесь обойтись без яичницы с беконом. Диетологи говорят, что жаренный бекон — настоящая холестериновая бомба. Более того, китайские исследователи доказали, что ежедневное потребление переработанного мяса повышает риск слабоумия на 44%. Это — примерно один ломтик бекона.

Напомним, врачи утверждают, что постоянно есть овсянку на завтрак вредно и даже опасно для здоровья. Почему?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что после пробуждения не стоит бежать за чашечкой ароматного кофе, а необходимо нормально и полноценно позавтракать. Лучше всего это сделать на протяжении 2 часов после сна.

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