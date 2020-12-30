Будьте осторожны: названа главная «побочка» граната

В рационе питания должен периодически появляться гранат, ведь он настоящий кладезь витаминов и полезных веществ, которые поддерживают организм в тонусе. Но употреблять этот продукт нужно с осторожностью, особенно определенной группе людей.

чем опасен гранат для организма / фото: Shutterstock.com

Известно, что в составе граната много витамина С, В6, В12, а также высокая концентрация кальция, магния, фосфора, натрия и других ценных веществ. Употребление граната положительно действует на организм, в частности укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую системы. Также этот фрукт помогает работе щитовидной железы и оказывает противобактериальное и противовоспалительное действие.

Но при этом, употреблять продукт нужно с осторожностью, ведь он обладает противопоказаниями. От граната следует отказаться людям, у которых гипотония (сниженное артериальное давление, — прим. авт.), гастрит с повышенной кислотностью, так как он очень кислотен и может раздражать слизистую, а также при язвенной болезни желудка, поскольку косточки могут повредить слизистую. А еще гранатовый сок при регулярном употреблении может разъедать зубную эмаль.

Напомним, эксперты рассказали, что в составе граната находится много антиоксидантов , которые борются в организме со свободными радикалами, предотвращая старение клеток и образование злокачественных опухолей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Ольга Павлова рассказала, кому нельзя злоупотреблять сливами, несмотря на то, что в их составе много витаминов и полезных веществ. И в первую очередь, запрет касается людей с обостренными заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Еще сливы нельзя употреблять при индивидуальной непереносимости.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!