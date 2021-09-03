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Бой ожирению: в Нидерландах известные бренды McDonald's и KFC могут оказаться под запретом

Ряд нидерландских городов собирается объявить войну ожирению и поэтому хотят запретить работу заведений быстрого питания - причем не только популярных таких сетей, как KFC, McDonald's и Burger King, а вообще всех

сегодня, 07:25
Автор:

Кравцев Сергей

Совсем скоро жители Амстердама, Роттердама и еще трех городов смогут посмаковать любимыми бургерами только дома. Власти ряда городов Нидерландов хотят радикальными решениями защитить своих горожан от ожирения, сделав невозможной работу заведений быстрого питания, которые в последние время начали появляться, как грибы после дождя. Причем исключение не сделают ни для кого. Под запретом окажутся даже такие известные бренды, как KFC, McDonald's и Burger King. Как передает издание "Комментарии", об этом информирует RTL Nieuws.

Бой ожирению: в Нидерландах известные бренды McDonald's и KFC могут оказаться под запретом

Фастфуд Фото из открытых источников

Местные власти Амстердама, Гааги, Роттердама, Утрехта и Эде хотят на свое усмотрение решать судьбу заведений, которые продают нездоровое питание. На сегодняшний день, согласно законодательства, которое действует в Нидерландах, на местах нельзя запретить работу фастфудов. Поэтому муниципалитеты хотят сделать обращение к секретарю здравоохранения с просьбой ограничить количество заведения общественного питания, которые продают нездоровую пищу и наносят вред окружающей среде.

В Нидерландах проблема с фастфудами обострилась настолько, что в траектории 1 км жители городов могут выбирать между 7 ресторанами. Их настолько много, что для того, чтобы посетить от дома какой-то из фастфудов – нужно преодолеть от силы 800 метров.

В Минздраве Нидерландов уже ответили, что готовы прислушаться к местным властям и обсудить их предложения, чтобы внести соответствующие поправки в законодательство.

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Источник: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5251527/alles-tegen-overgewicht-gemeente-bepaalt-je-naar-de-mcdonalds-kan
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