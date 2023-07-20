Большинство людей ест ядовитые яйца: как этого избежать

Яйца нельзя переваривать (фото из открытых источников)

Переваренные яйца становятся токсичными и могут привести к отравлению. С чем это связано и как это предотвратить, узнавали "Комментарии".

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Не слишком многие смотрят на часы или включают таймер, поставив вариться яйца. Время "отмеряется" примерно – в зависимости от того, жидкий желток хочется или крутой. Иногда о них вообще забывают и потом радуются, что "вода не выкипела" и "кастрюля не сгорела". Правда, желток приобрел зеленоватый цвет, белок стал как будто резиновый и пожелтел, но это не смертельно.

И никто не предполагает, что длительная термическая обработка в кипяченой воде может испортить вкусовые качества яиц и уничтожить все полезные микроэлементы, а главное – добавить вредных.

Дело в том, что во время длительного кипячения из яичного белка начинает выделяться сероводород – тот самый сероводород, который так отвратительно пахнет в протухших яйцах. Его взаимодействие с железом, содержащимся в желтке, приводит к появлению сульфидов – благодаря им желток зеленеет. Чем дольше варится яйцо, тем зеленее и токсичнее он становится.

Медики говорят, что случаев смерти из-за таких яиц не зафиксировано. Однако категорически настаивают: есть их нельзя. Токсины способны привести к отравлению, обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта, холециститу и панкреатиту. Наиболее уязвимы к токсинам дети.

Чтобы не испортить яйца и сохранить их полезные свойства, варить нужно правильно:

● некрутые яйца: если класть в кипящую воду – 1 минуту варить, затем снять с огня и держать под крышкой 4 минуты; если класть в холодную воду – варить 3 минуты после закипания;

● яйца "в мешочек": если класть в кипяток – 2 минуты варить, снять с огня и держать под крышкой 7 минут; если класть в холодную воду – после закипания варить 4 минуты;

● яйца вкрутую: положить в холодную воду, после закипания проварить 1 минуту, уменьшить огонь до минимума и варить еще 8 минут.

Холодные яйца нельзя класть в кипящую воду – они потрескаются. Очень свежие яйца, которым до четырех дней, нужно варить на 2 минуты дольше.

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