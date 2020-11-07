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Главная Новости Здоровье диета и питание Белый хлеб и соя: какие продукты не стоит есть после 30 лет
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Белый хлеб и соя: какие продукты не стоит есть после 30 лет

После 30 лет обменные процессы в организме замедляются

сегодня, 02:15
Автор:

Светлана Шкурупий

С возрастом наш обмен веществ замедляется, поэтому рацион питания стоит контролировать более тщательно. Какие продукты лучше исключить из меню после 30 лет?

Белый хлеб и соя: какие продукты не стоит есть после 30 лет

фото из открытых источников

Соя

Многие люди, придерживающиеся правильного питания, часто употребляют сою вместо красного мяса. И этот продукт действительно богат на полезные вещества: клетчатку, железо, кальций и ненасыщенные жирные кислоты, но употреблять сою регулярно эксперты не рекомендуют. Дело в том, что этот продукт может вызвать в организме воспалительные процессы, в частности нарушить работу щитовидной железы, которая отвечает за выработку гормонов.

Белый хлеб

Да, после 30 лет желательно отказаться от белого хлеба, потому что он содержит "быстрые" углеводы, которые могут вызвать резкие скачки сахара в крови и проблемы с лишним весом. К тому же, белый хлеб содержит мало клетчатки, а она нужна для поддержания работы кишечника.

Пакетированные соки

В таких соках, на самом деле, остается мало полезных витаминов и веществ, потому что они проходят пастеризацию. Кроме того, производители добавляют в соки очень много сахара, усилителей вкуса, ароматизаторов, которые перечеркивают его пользу.  

Готовая выпечка

Эксперты рекомендуются после 30 лет не налегать на выпечку, можно иногда баловать себя, но лучше десертами, приготовленными самостоятельно. В магазинную выпечку часто добавляют консерванты, много сахара и гидрогенезированные масла. 

Попкорн из микроволновки

Такой попкорн приготовить очень просто, но стоит ли? В этот продукт добавляют трансжиры, которые негативно влияют на головной мозг, провоцируя возникновение очагов воспаления. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты разрушают здоровье. 


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Источник: https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/belyy-hleb-popkorn-i-eshche-5-produktov-kotorye-ne-stoit-est-posle-30-let/https://www.goodhouse.ru/health/zdorovye/belyy-hleb-popkorn-i-eshche-5-produktov-kotorye-ne-stoit-est-posle-30-let/
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