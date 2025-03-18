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Авокадо будет спелым в считанные минуты: быстрые и эффективные способы

Сделать авокадо спелым можно в микроволновке, духовке и с помощью кипятка

сегодня, 14:38
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Кречмаровская Наталия

Авокадо считают едва ли не самым главным суперфудом, ведь продукт имеет немало полезных свойств. Однако нередко случается так, что купленный плод незрелый и он скорее испортит блюдо.   

Авокадо будет спелым в считанные минуты: быстрые и эффективные способы

Иллюстративное фото

Сделать авокадо спелым можно за несколько минут – для этого есть эффективные способы.

Способ 1.

Авокадо нужно разрезать пополам и вынуть косточку. Каждую из половинок – завернуть в пищевую пленку, которую можно использовать в микроволновке. Половинки авокадо нужно поместить в печку, включить таймер на две минуты, температуру нагрева выбрать высокую. После нагревания авокадо нужно его немного остудить и положить плод в холодную воду. Это остановит процесс нагревания мякоти и она не "сварится".

После этого авокадо станет мягким, вкусным и очень спелым.

Способ 2.

Если нет микроволновки, можно использовать духовку. Однако для этого понадобится около 10 минут.

Авокадо нужно промыть и завернуть в фольгу. Духовку рекомендуют разогреть до 90 градусов. Запекать авокадо при такой температуре нужно 10 минут. Далее – развернуть плод, охладить его и использовать в пищу.

Способ 3

Для этого способа понадобится кипяток. Авокадо нужно залить крутым кипятком и оставить на три минуты, а затем опустить в холодную воду для охлаждения. Таким образом плод станет мягче, его можно чрезвычайно легко очистить от кожуры и размять до идеального сливочного состояния.

Напомним, что портал "Комментарии" писал об уникальных свойствах авокадо. Продукт помогает улучшить самочувствие и избежать проблем со здоровьем.




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