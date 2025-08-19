Ароматная, сочная и опасная: какие осложнения вызывает дыня

Дыня хорошо освежает в жару, имеет немало полезных свойств. Однако употребление этих сладких плодов может привести к нежелательным эффектам и осложнениям. Особенно риски усугубляются из-за несоблюдения определенных условий.

Дыня. Фото из открытых источников

Пищевые инфекции называют одной из самых распространенных опасностей. Дыни растут на земле, а их кожура легко накапливает патогены, такие как Salmonella, E. coli, Listeria monocytogenes. Грязь из кожицы может попасть на мякоть во время нарезки. Особенно такая ситуация может случиться с дынями с неровной или сетчатой поверхностью. Это усложняет ее качественную очистку или мойку. Микроорганизмы при нарезании могут быстро размножаться в условиях комнатной температуры.

Аллергию называют не менее важной проблемой. Некоторые люди, особенно те, кто имеет сенсибилизацию к определенной пыльце (например, амброзии или деревьям), могут также реагировать на дыне. Исследования показали, что у пациентов с аллергией на дыню очень часто наблюдается одновременная аллергия на пыльцу, а также на латекс (до 23%).

При чрезмерном потреблении дыни возможны расстройства пищеварения. Дыни, как и другие высоковлажные фрукты, содержат сахар и воду, что может привести к вздутию. Возможно возникновение метеоризма или диареи из-за высокого содержания FODMAP (фруктозы, полиола). Особенно эти проблемы могут возникать у людей с синдромом раздраженного кишечника (СПК) или чувствительностью к фруктозе.

Менее исследованы, однако зафиксированы случаи ухудшения рефлюксных симптомов и взаимодействия с определенными медикаментами, например антикоагулянтами, что повышает риск кровотечения. Однако эти аспекты нуждаются в дальнейшей проверке.

Чтобы уменьшить риски, специалисты рекомендуют:

тщательно мыть дыню под проточной водой. Для качественной очистки следует использовать щетку – это поможет снять грязь и бактерии с кожицы.

при нарезке лучше использовать чистый нож и разделочную доску, следить, чтобы не было перекрестного загрязнения,

хранить нарезанную дыню в холодильнике (около 4°C), не оставлять при комнатной температуре более чем на 2 часа,

людям с аллергиями, чувствительностью к фруктам или медицинскими состояниями (диарея, СПК, диабет, кровотечения) следует ограничить порции.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие фрукты и ягоды обязательно употреблять летом.







