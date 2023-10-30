Заядлые мясоеды – в группе риска по инсульту

Инсульт, как и война, приходит внезапно. Фото из открытых источников.

Международные исследования показали: 50 грамм красного мяса в день увеличивают риск инсульта на 14 %. Большое количество насыщенных жиров в мясе повышают уровень холестерина – это один из главных факторов риска. Украинцам, как нации мясоедов есть над чем задуматься. Думать в этом случае ключевое слово: нам нужно осознанно подходить к образу жизни, системе питания и мониторингу здоровья.



Ежегодно миллионы человек во всем мире поражает инсульт. Эта болезнь не является инфекционной и ей нельзя заразиться, как коронавирусом, но еще в 2004-м ВОЗ назвала инсульт мировой эпидемией. Универсального средства борьбы с инсультом не существует, но его точно можно профилактировать, если вместо кучи таблеток и БАДов выбрать ЗОЖ, физическую активность и полноценное питание, где преобладают белое мясо курицы или индейки, листовая зелень, бобовые, овощи, ягоды и фрукты.

Инсульт (лат. Insultus – нападение, удар) – это состояние, когда участок головного мозга, отвечающий за определенную функцию, не получает необходимого кровоснабжения и выходит из строя. Сами же клетки мозга повреждаются или умирают.

Инсульт, как и война, приходит внезапно. О том, что человека постигла эта болезнь, свидетельствуют симптомы, описанные в международном протоколе FAST. Этим простым "азам распознавания" учат школьников во многих странах мира. Там молодежь знает, когда человеку, которому стало плохо на улице, нужно вызвать скорую. В переводе с английского FAST означает быстро: своевременная неотложная и специализированная медпомощь пациенту в разы увеличивает его шансы на жизнь и на быстрое восстановление. По нормам это "врачебное окно" составляет не более 5 часов. Кроме того FAST – это аббревиатура, которая расшифровывает 4 основных признака инсульта. Чем больше украинцев будет их знать, тем больше будет тех, кого спасли от инсульта – на улице, в супермаркете, вагоне метро, в укрытии и многих других местах.



Face – лицо: ассиметричная мимика, онемение, как будто сползающее или опустившееся только с одной стороны. Если попросить человека улыбнуться, то он или не сможет этого сделать, или улыбка покажется кривой, а уголки губ будут смотреть в разные стороны. Если попросить человека показать язык, то при инсульте он будет изогнут или же повернут в сторону. После инсульта привычная мимика может не вернуться, а потеря чувствительности одной части лица возможно так и не пройдет. Впрочем, из всех последствий это можно считать наименьшей бедой.

Arms – руки: резкое онемение или появление мышечной слабости в одной руке. Она может не слушаться и безвольно падать, как плеть. Если попросить поднять обе руки над головой, человек просто не сможет этого сделать. Либо руки он будет поднимать с неодинаковой скоростью и на разную высоту. Предложите сделать простое упражнение: закрыть глаза и протянуть обе руки вперед, ладонями вверх. Одна из рук при инсульте будет уходить вниз или вбок, а пальцы будут не слушаться, не двигаться, не будет сгибаться ладонь. После инсульта возможность руководить рукой, как правило, возвращается через несколько месяцев.

Speach – речь: на самом деле, признак нарушения речи очень опасный симптом. Он указывает, что страдает участок мозга, отвечающий за способность говорить, строить предложения. Могут возникнуть сильные затруднения с произнесением даже легкой фразы. Как будто у него во рту целое яблоко. Замедляется или ухудшается дикция, артикуляция. Может измениться тембр голоса. Человек с инсультом может сказать что-то бессвязное, непонятное, как будто он пьян или говорит "на своем языке". Либо же вовсе не сможет повторить простое предложение, сказать, как его зовут, на что жалуется. К сожалению, если при инсульте страдает речь, она восстанавливается сложно и долго. Нередко пациента нужно учить говорить заново, восстанавливать навык речи с помощью чтения книг вслух, декламации скороговорок.

Time – время: если присутствуют все или несколько перечисленных выше симптомов, значит нужно немедленно звонить в скорую помощь. К сожалению, на месте вы не сможете ничем помочь пострадавшему от инсульта. Никакой разжижающий кровь аспирин, лекарства "от сердца" в такой экстренной ситуации работать не будут. Более того, идея напоить водой, когда язык не функционирует нормально, может закончиться тем, что человек поперхнется и начнет задыхаться.



Также кроме четверки симптомов нужно обратить особое внимание на другие характерные проявления инсульта: внезапное потемнение в глазах и нарушение зрения, резкое сужение его полей, вплоть до узкого тоннеля. Человек может вдруг потерять равновесие, а резкое нарушение координации движений может сопровождаться или сочетаться с внезапно возникшей тошнотой или рвотой, не приносящей явного облегчения. Еще мозг может сигнализировать о плохом кровообращении внезапно начавшейся головной болью. Она будет сильной и довольно длительной (3-5 часов), не проходящей даже после приема таблеток. Боль тоже может идти в дуэте с тошнотой и (или) рвотой.

Инсульт разделяют на ишемический, его еще называют инфарктном мозга, и геморрагический, когда происходит внутримозговое кровоизлияние, обусловленное разрывом стенок церебральных сосудов. Причина еще одной разновидности инсульта – разрыв артериальной аневризмы. Определить тип инсульта может только врач, а детализировать диагноз – МРТ или КТ. Сосудистые заболевания мозга, к которым принадлежат инсульты, занимают в мире второе место в черном списке смертности от заболеваний системы кровообращения после ишемической болезни сердца.

Инсульт описывали в 467 году до нашей эры древнегреческий "отец медицины" Гиппократ и позже – древнеримский врач и философ Гален, который и сравнил болезнь с ударом. И только в 1628 году английский медик Уильям Гарвей – анатом, основоположник физиологии и эмбриологии, детально изучил и описал, как циркулирует кровь в организме. Именно он назвал сердце насосом и объяснил роль сосудов в этой системе. И только во второй половине XIX века выдающийся немецкий ученый Рудольф Вирхов ввел хорошо известные сегодня термины "тромбоз" и "эмболия". Ученый доказал, что причина тромбоза артерий – не воспаление сосудистой стенки, а ее жировое перерождение из-за атеросклероза.

Вот почему среди основных факторов риска врачи называют высокое содержание в крови холестерина и липопротеинов низкой плотности, ожирение, артериальную гипертензию и патологические изменения в сосудах у больных сахарным диабетом. В этом же списке многие заболевания сердца, например аритмия, и нарушения свёртываемости крови. Дальше идут внешние (экзогенные) факторы: гиподинамия, курение, алкоголизм и наркомания. И хотя люди в преклонном возрасте страдают от инсульта гораздо чаще, эта болезнь заметно помолодела и не щадит даже 30-летних. Например, известный украинский нейрохирург Эмиль Аскеров в одном из телеинтервью рассказал, что самый младший его пациент, у которого случился инсульт, был в возрасте 15 лет.

Сегодня модно делать ежегодные сhek up своего здоровья – в них обязательно нужно включить развернутый анализ крови и, как советует Эмиль Аскеров, посмотреть такой показатель, как гематокрит, то есть объем красных кровяных клеток в крови. Если его уровень повышен, значит, наша кровь слишком густая, желеобразная – ей трудно течь по сосудам, в том числе питающим мозг. Поэтому так важно пить много жидкости и разжижать кровь. Проверьте также уровень сахара и холестерина.

Поскольку путь кровеносной системы к мозгу лежит через шею, точнее шейный отдел хребта, хорошей профилактикой нарушений кровообращения будет банальная зарядка и плавные вращения головы по часовой стрелке и в противоположную сторону. Те, кто не посещает спортзал, может просто подпрыгивать попеременно на обеих ногах. Такое упражнение активизирует общее кровообращение. Чтобы предотвратить инсульт, поменьше нервничайте и не тревожьте душу и сердце по мелочам. Не кушайте красное мясо, старайтесь "не есть" себя и окружающих. И не будьте равнодушны – если вы не пройдете мимо незнакомого человека, пострадавшего от инсульта, и вовремя вызовете скорую, это спасет его жизнь.