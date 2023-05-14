Йога-нидра: для тех, кто хочет выспаться

Это направление йоги не настолько популярное, как другие, но в последнее время поклонников у него становится все больше.

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Что такое йога-нидра?

Ежедневные заботы, стрессы и негатив выбивают нас из колеи. А в стремительном ритме жизни не всегда находится время и возможность порелаксировать и восстановить свой энергетический баланс. Некоторым в этом помогают занятия йогой, которая сочетает медитации с системой оздоровительных физических упражнений. Однако не каждый готов практиковать асаны, а кому-то сесть в позу лотоса не позволяет здоровье. Йога-нидра не имеет никаких ограничений – ни по физическим показателям, ни по возрасту.

Йога-нидра появилась еще в 60-е годы прошлого столетия. Автор "йогического сна" ( "нидра" переводится как "сон") – известный йог Сатьянанда Сарасвати.

По своей сути йога-нидра – медитативная практика, состояние сознания между бодрствованием и сном, вызванное управляемой медитацией. Это совокупность дыхательных техник, телесных упражнений и работы с сознанием. Цель практики – достичь максимального расслабления, высвобождения энергии, обычно используемой для мозговой активности, и направление этой энергии на восстановление жизненных сил.



Как это работает?

Для проведения практики нужно лечь на ровную поверхность (в идеале на пол) – на спину, подстелив коврик, принять максимально удобную позу и расслабиться. Можно даже укрыться одеялом, если так будет комфортнее, а глаза прикрыть маской для сна, если мешает свет.

Все, что требуется от практикующего, – не заснуть в течение 30-45 минут и слушать установки инструктора, постепенно "перемещающего" внимание по телу с ног до головы, предлагая расслабить ту или иную его часть. Далее начинается работа по визуализации: "представьте, как ваше тело становится невесомым, и вы поднимаетесь в воздух", "представьте, что вы пробивающийся через грунт росток" или "вы капля воды, стекающей по оконному стеклу". Вариантов много, все зависит от инструктора. Часто практика сопровождается звукотерапией и ароматерапией.

Во время йога-нидры практикующий периодически как будто проваливается в сон. Именно в короткие моменты отключения сознания и происходит высвобождение внутреннего напряжения. Это может сопровождаться возникновением в воображении каких-то необычных образов. Иногда всплывают в памяти пережитые эмоции или эпизоды из прошлого.

Практику можно использовать для того, чтобы освободить мозг от пережитых эмоций, а можно – для постановки намерений-санкальпов. Санкальпа – это желание, установка на будущее. Она должна быть очень лаконичная, четкая, позитивная (без частицы "не"), транслировать то, чего хотите достичь, а не от чего избавиться, и звучать не как запрос ("хочу бросить курить"), а как утверждение ("я бросил курить").

Йога-нидра более эффективна, если этот процесс контролирует инструктор. Однако не обязательно заниматься ею на групповых сеансах. Это можно делать даже в одиночестве дома. Но при одном условии: практика должна сопровождаться голосовыми указаниями инструктора, который дает их дистанционно (онлайн) или в записи (записи сценариев можно приобрести, вариантов существует очень много). Именно эти голосовые указания направляют практикующих к релаксу: мозг реагирует на голос, прекращает "переваривать" накопившуюся информацию, которая крутилась в голове, и позволяет нервной системе отдохнуть.

Что дает йога-нидра

Если коротко – расслабляет тело и мозг.

Если детализировать:

● успокаивает нервную систему, улучшает психоэмоциональное состояние;

● повышает стрессоустойчивость и психологическую адаптивность – неприятности воспринимаются гораздо спокойнее;

● расслабляет мышцы;

● способствует быстрому восстановлению после физических нагрузок;

● помогает избавиться от негативных мыслей;

● улучшает сон. Исследования показали, что люди, которые занимаются йога-нидра, засыпают в среднем на 10 минут быстрее, а уровень их тревожности снижается почти на 50 процентов;

● снимает психологические блоки и тем самым стимулирует творческий потенциал;

● улучшает память и внимание;

● учит жить в гармонии с собой;

● в целом улучшает здоровье и качество жизни.

Положительное влияние практики на состояние человека подтверждают и учёные. Они обнаружили, что во время занятий йога-нидра в головном мозге увеличивается количество дельта-волн, снижающих секрецию коры надпочечников, и соответственно количество гормона стресса кортизола. Поэтому с точки зрения медицины йога-нидра по меньшей мере предотвращает нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и возникновение сахарного диабета.