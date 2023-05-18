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Стало известно, какую невероятную пользу организму приносит ностальгия

Если вам вздумалось поностальгировать, не сдерживайте себя! Оказывается, это очень полезно!

сегодня, 09:20
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Автор:

Козаренко Люда

Стало известно, какую невероятную пользу организму приносит ностальгия

Ностальгия имеет лечебный эффект (фото из открытых источников)

Ностальгия – не просто тоска по прошлому, не просто милые сердцу воспоминания. Ученые доказали, что она оказывает положительное воздействие на организм. "Комментарии" разобрались, какое именно.


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Время от времени такое случается с каждым. Перебирали в домашней библиотеке книги и наткнулись на старенький потрепанный сборник сказок, который в детстве читала мама. Зашли в магазин за выпечкой – и вспомнили те самые вкусные в мире пирожки с курагой по 5 (или по 10 – уже и вспомнить тяжело) копеек, которые покупали по дороге из школы домой. Листали фотоальбом – и замерли, глядя на фото отдыха в Ялте, нашей Ялте, где познакомились со своей любовью на всю жизнь. От теплых воспоминаний защемило сердце, на глаза навернулись слезы.

Казалось бы, что в этом хорошего? Чувствуешь себя беспомощным, не можешь собрать в кучу мысли...

Неудивительно, что ученые раньше считали ностальгию злом. До XVI века  – болезнью, поскольку обычно в таком состоянии человек терял аппетит, к тому же у него наблюдались нарушения сердечного ритма. Позже ностальгия получила "статус" неврологического заболевания – так в 1688 году ее назвал швейцарский врач Йоханнес Хофер, изучавший поведение оторванных от дома военных. Ведь некоторые особо сентиментальные особы так глубоко погружались в воспоминания о родине и настолько эмоционально их переживали, что теряли не только аппетит, но и сон. Кроме того, очень нервничали, некоторые вообще впадали в депрессию, а еще у них наблюдалась тахикардия. Потом ностальгия стала "болезнью мозга", поскольку под влиянием воспоминаний люди начинают унывать и уже не могут здраво мыслить.

Стало известно, какую невероятную пользу организму приносит ностальгия - фото 2

Сегодня благодаря американскому социологу Фреду Дэвису понятие "ностальгия" трактуется как мучительная тоска по родине, желание быть рядом с теми людьми, в тех местах или при определенных обстоятельствах, которые в прошлом нас делали счастливыми. А само явление тщательно изучается.

Китайские ученые, например, недавно провели такой эксперимент: собрали группу добровольцев из 34 человек и наносили им легкие ожоги. В этот момент участники эксперимента рассматривали картинки, которые ассоциировались с детством – конфеты, старые добрые мультики, любимые игры (кроме контрольной группы, которой были доступны картинки с изображением атрибутов современности). А специалисты, в свою очередь, измеряли их мозговую активность. Результат удивил: у тех, кто имел возможность мысленно вернуться в прошлую жизнь, снижалась активность мозга в участках, отвечающих за боль. К тому же, уровень боли, который люди сами определяли по предложенной шкале, был ниже, чем у контрольной группы. Это позволило ученым сделать вывод, что ностальгия проявляет себя как обезболивающее. Они предполагают, что эффект может быть гораздо сильнее, если триггером ностальгических воспоминаний будут какие-то очень личные вещи – скажем, колыбельная, которую пела мама, или любимая собачка, которую подобрал на улице. То есть, если вас мучает,  скажем, зубная боль, полистайте фотоальбом, вспомните что-нибудь приятное – хуже от этого точно не будет.

По мнению британских ученых, ностальгия в целом положительно влияет на психику. Оказывается, люди, склонные погружаться в воспоминания, проще переносят одиночество, имеют более высокую самооценку (по сравнению с тем, кто не поддается ностальгии) и более оптимистично настроены – очень ценные в наше время качества.

Правда есть категория граждан, которым сентиментальные воспоминания противопоказаны. Психологи из Университета Майами убеждены: лиц, страдающих депрессией, ностальгия делает еще более уязвимыми и загоняет в депрессию еще сильнее. Причина проста – им трудно сопоставить того себя, когда-то счастливого, и нынешнего себя, который ни в чем не видит смысла. Однако это скорее исключение из правила.  

 

 

 

 



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