Прощай, summer time: непростой переход на зимнее время

Украина переходит на зимнее время. Фото из открытых источников.

Во второй половине осени наша страна, как и 80 государств во всем мире, традиционно переходит на зимнее время. В этом году в Украине это наступит 29 октября. С чем же могут столкнуться те, кто переведет стрелки? Как свести к минимуму негативное влияние на наш организм и наладить правильный режим сна? "Комментарии" решили детально разобраться в актуальной для многих украинцев теме.

На самом деле, мы возвращаемся к тому стандартному времени, от которого "убежали" летом, когда переводили стрелки вперед. То есть это нормальная сезонная процедура, цель которой – рациональное и эффективное использования светового дня и напрямую связанная с ним экономия электроэнергии. Также это позволяет синхронизироваться со многими странами, что тоже имеет свои положительные стороны. Кстати, международный опыт перевода стрелок имеет довольно интересную историю, которая началась в Париже, с легкой руки американского политика, изобретателя, философа и писателя Бенджамина Франклина. Как дипломат, он предложил в 1784 году жителям Парижа быть более рациональными, экономить дорогие свечи и работать при солнечном свете. Бенджамин даже подсчитал: если 100 тысяч семей откажутся от огонька на столе, то всего за полгода сумма, не потраченная на свечи, составит 96 миллионов ливров. Но упрямые французы не стали слушать иностранца. И только через сто с лишним лет, в 1895 году, энтомолог из Новой Зеландии Джордж Хадсон предложил перейти на летнее время и сдвинуть стрелки на целых два часа. Собирая коллекцию насекомых, наблюдательный ученый оценил, как много дает людям дополнительное время под солнцем. В троицу рационализаторов вошел и англичанин Уильям Уиллет, который развивал строительный бизнес и любил играть в гольф. Чтобы не заканчивать партию в сумерках, он предложил сдвинуть время и в 1907 году написал в лондонскую газету интересную статью – "О растранжиривании дневного света". И пока консервативные англичане взвешивали все "за" и "против", идею перевода времени использовали в 1908-1912 годах губернаторы двух провинций в Канаде.



Продолжились эти эксперименты по экономии в период Первой мировой войны и после нее. Дать стране угля, сэкономив его с помощью увеличения рабочего времени в светлую часть суток решили США, Германия, Британия и многие другие страны Европы, которые пробовали разные "схемы" вплоть до 1919 года. Вторая Мировая война и послевоенное время вновь возродило интерес к теме перевода времени. Многие страны в 50-70 годы прошлого столетия на несколько лет вводили сезонные периоды и снова их отменяли. И только в 1981 году мир, включая Украину, пришел к единому решению и законодательно закрепил переход на летнее и зимнее время.

К сожалению, значительная экономия электроэнергии, за которые так боролся мир, так и не была достигнута. Об этом свидетельствует множество исследований в разных странах, показавших лишь несколько процентов, которые точно не спасут мировую экономику. А как же другие плюсы?

Тот факт, что всем украинцам снова "дарят" один утренний час, безусловно, радует. Ведь когда цифры на часах сделают шаг назад, у нас появляется прекрасная возможность поспать на целый час дольше. Впрочем, можно потратить этот час с другой очевидной пользой для здоровья – выйти на пробежку, сделать дома зарядку, заняться йогой, медитацией. Наконец, медленно выпить за полчаса-час до завтрака стакан воды, как рекомендуют врачи.

Но так ли переход на зимнее время полезен для нашего физического и ментального здоровья? Ответ на этот вопрос также дает мировая статистика, которая показывает: в начале-середине ноября, то есть после введения зимнего времени, количество серьезных автомобильных ДТП, железнодорожных аварий заметно возрастает именно вечером – с 17-ти до 20 часов. Всему виной стресс, острая реакция психики на такой дополнительный раздражитель, как переход на зимнее время. Это влечет за собой снижение эффективности работы мозга, раздражительность, нарушение внимания, других когнитивных функций.

Переход на другое время нарушает наши циркадные ритмы – те самые, за исследование которых ученым вручили Нобелевскую премию. То есть идет сбой во внутренних часах, запускающих суточный цикл, который в свою очередь регулирует в нашем организме жизненно важные биологические процессы. Руководит всем спрятанный в головном мозге гипоталамус. Именно этот орган наделен уникальной способностью влиять на уровень гормона мелатонина. Последний отвечает за нашу адекватную реакцию на свет и регулирует циркадные ритмы.

Перестроиться сразу на зимний световой сезон у многих из нас не получится, да это и не нужно. Психологи считают, что вполне нормально, если на такую адаптацию вы потратите несколько недель и даже несколько месяцев. Дольше всего, как заметили ученые, приспосабливаются метеозависимые люди. "За компанию" с ними идут те, у кого есть различные неполадки в сердечно-сосудистой системе – им может угрожать аритмия, критическое повышение давления, инфаркты или инсульты. Завершают печальный список пациенты психотерапевтов, которым диагностированы: нестабильность психики, ангедония или же полная апатия, нетяжелая депрессия. За время войны, сирен, ночных недосыпов и постоянных стрессов многие украинцы, сами того не подозревая, пополнили ряды страдающих от сезонной десинхронизации.

Постепенная адаптация к новому, когда человек шаг за шагом меняет свой распорядок дня, поможет свести к минимуму вред от перевода времени. Помогут в этом и адаптогены – специальные продукты и пищевые добавки, которые помогают организму справляться со стрессом. Среди них есть хорошо знакомые многим экстракты (жидкие или в капсулах) таких лекарственных растений: эхинацеи, элеутерококка, базилика священного (не путать с обычным), женьшеня, родиолы. Многие терапевты советуют компенсировать уменьшение светового дня и солнца приемом витамина Д3 в капсулах. Ежедневная поддерживающая доза с ноября по апрель составляет 2000 единиц.

Если в ежедневном списке сотни дел, упростите его и побольше отдыхайте. Важно, чтобы переход ко сну был в спокойном режиме, а не от навалившейся усталости. За несколько часов до этого психологи рекомендуют замедлить темп и посвятить приятным вещам. Можно прогуляться, послушать любимую лирическую музыку или аудиокнигу, пообщаться с близкими, принять расслабляющую ванну. Чтение – тоже хороший вариант, если речь идет об интересной книге, а не новостях в смартфоне, повышающих тревожность.

Очень важно наладить четкий режим сна и просыпания, поэтому постарайтесь придерживаться одного времени. Для начала, делайте это раньше на 15 минут, затем на полчаса. Постарайтесь не наедаться, особенно жирной и жареной пищей, даже за несколько часов перед сном – пищеварительной системе тоже ужен отдых. Забудьте о вечернем крепком чае, кофе, бокальчике вина – не стоит лишний раз возбуждать психику. Вообще лучше не пить жидкость за пару часов до сна, потому что вас банально может разбудить среди ночи мочевой пузырь. А крепко заснуть потом сможет не каждый.

Высыпайтесь, потому что недосып – враг не только нашего здоровья, но и адаптации к зимнему времени. Впрочем, избыток сна, то есть более 9-ти часов, тоже вреден для организма. Как правило, каждый из нас знает, сколько часов сна ему необходимо для полноценного восстановления сил. Поэтому лучше строго придерживаться вашей индивидуальной нормы, а не менять ее. Еще один момент – правильная гигиена сна, в которой важно все: ортопедический матрас, удобная подушка, не слишком жаркое одеяло, прохладное проветренное помещение и не пропускающие свет шторы.

Переход на зимнее время – это стресс, но положительный, необходимый для тренировки нашего мозга. Так считают многие украинские и зарубежные психологи, которые призывают: лучше направить свои силы на развитие интеллекта и борьбу с рутиной, чем жалеть себя и рефлексировать на тему перевода стрелок.