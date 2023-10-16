Как сберечь здоровье позвоночника: в его Всемирный день поднимаем важную тему

Правильное положение позвоночника влияет на наше самочувствие. Фото из открытых источников.

Всемирный день позвоночника (World Spine Day), который ежегодно проводится 16 октября, вот уже 16 лет напоминает всем нам, что нужно бережно относиться к этой потрясающе сложной системе. И как важно знать простые навыки и правила, способные улучшить наше качество жизни.

Если перефразировать известную мудрость, то можно сказать, что именно в здоровом позвоночнике находится здоровый дух. Такой человек активен, бодр, энергичен, ему под силу занятия разными видами спорта, он получает удовольствие от йоги и жизни вообще. Патологии же позвоночника и вообще опорно-двигательного аппарата, по статистике Всемирной организации здравоохранения, находятся на 4-м месте в мире в печальном рейтинге причин инвалидности и смертности. Тройка "врагов и убийц" в этом списке – это сердечно-сосудистые заболевания, онкология и сахарный диабет.

По статистике ВООЗ каждый 5-й человек на планете жалуется на боли в спине. Украинские официальные данные тоже неутешительны: более 3,5 миллионов человек имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. То есть, фактически эту цифру нужно умножать вдвое, и получим около 7 миллионов. Проблемам позвоночника, как и любви, "покорны" все – пожилые люди и дети, молодежь и те, кто находится в расцвете сил.

Какие же факторы и наши ежедневные, на первый взгляд абсолютно безобидные привычки могут стать для позвоночника серьезной угрозой? Что уже сегодня нам следует делать для поддержания его здоровья? Первое, что больше всего беспокоит вертебрологов, а врачи именно этой специальности "разбираются" с проблемами спины, это наш сидячий образ жизни. Мы все пересели на мягкие диваны и кресла, комфортные сидения в авто, что приводит к неправильным и неравномерным нагрузкам на позвоночник. Например, длительные статические нагрузки в сидячем положении уменьшают расстояние между позвонками, что приводит к ухудшению кровообращения, возникновению зажимов и в итоге – к болевому синдрому. С появлением современных гаджетов, в которых мы постоянно сидим и к которым наклоняемся, изменились наши естественнее физиологические изгибы позвоночника. Особенно шейного отдела, который пережимается при постоянном наклоне вперед. А это значит, что пережимаются и сосуды шеи, через которые поступает кровь к головному мозгу. Специалисты даже придумали название этой вредной привычке – "Синдром пишущей шеи". Именно она лежит в основе частых головных болей, головокружения, усталости, депрессии. Поэтому правильная осанка и правильное положение шеи, за которыми нас учили следить еще в школе, имеет не только эстетическое, но и жизненно важное значение.

Еще один враг позвоночника, который подстерегает в основном женщин и реже мужчин, — сумка или сумочка на плече. Интересно, что одинаково вредны и большие тяжелые, и маленькие легкие, потому что все они вызывают перенапряжение мышц только одного плеча и, как следствие, нежелательный перекос позвоночника. Дальше срабатывает мышечная память и привычка, которая приводит к тому, что наши нервы ежедневно пережимаются и страдают. Поэтому врачи рекомендуют носить сумку через плечо, по диагонали, или вообще заменить ее рюкзаком, в котором нагрузка на спину распределена равномерно. Если же вы несете тяжесть в вытянутой руке, то желательно нагружать обе руки в равной степени.

Еще один женский бич – сидение в положении нога на ногу, когда искривляется позвоночник. У мужчин такое может быть тогда, когда они сидят на стуле, а в заднем кармане брюк находится бумажник или смартфон. Постоянная стоячая работа не менее вредна, чем сидячая, поскольку она вызывает ту же неправильную статическую нагрузку на позвоночник.

Большая часть заболеваний опорно-двигательного аппарата – не врожденная, а приобретенная, то есть полученная именно "благодаря" неправильным привычкам, которые формируются едва ли не с детства. Поэтому каждый из нас получает уникальный набор недугов в зависимости от образа жизни и работы. Вообще здоровье нашего позвоночника держится на трех китах: комфортное место для сна, правильное рабочее место и наличие активного отдыха. Поэтому в меру мягкая и высокая подушка, ортопедический матрас с определенными характеристиками, стул в кабинете должны подходить именно вам.



К спорту в свободное время тоже следует подойти осторожно, поскольку многие его виды, например бег, особенно по асфальтированным дорожкам, являются травматичными для позвоночника. Лучше заменить его лечебной физкультурой, плаваньем, аквааэробикой, йогой, пилатесом. Отлично подойдет стретчинг — это полезный, не имеющий возрастных ограничений комплекс упражнений на растяжку и гибкость, который также развивает эластичность в мышцах и подвижность в суставах.

Также важно не стоять все время на прямых ногах и почаще менять положение тела. Как бы странно это не звучало, но врачи рекомендуют отказаться от курения, потому что это влияет на все сосуды, уменьшает кровоток, что может привести к спазму сосудов, то есть пострадает позвоночник и многие другие органы.

Наш позвоночник – это основная скрипка в симфонии здоровья, это наша опора во всех смыслах слова. К нему крепятся все наши внутренние органы и мышцы, сквозь него проходят кровеносные сосуды и нервы. Поэтому деформации или зажимы в позвоночнике, защемление нервов вполне могут стать причиной функционального нарушения работы того или иного органа, который мучает нас болевым синдромом, хотя проблема как раз кроется в позвоночнике. Может быть и наоборот: болезнь какого-то органа "сигнализирует" нам болями в пояснице или другом отделе позвоночника. Например, за неприятной болью в грудного отделе вполне может скрываться язва желудка, а тянущая боль в паховой области говорит о том, что не все в порядке с почками или органами малого таза.

Международные протоколы говорят: соединение двух или более факторов требуют обязательного похода к врачу и дополнительных исследований: нарастающая боль, особенно в состоянии покоя; недавняя травма спины; новообразования, особенно после операции; недавнее или протекающее инфекционное или воспалительное заболевание; длительное использование по медицинским показаниям стероидных гормонов; иммуно-депрессивное состояние; быстрое и резкое снижение массы тела за 1 месяц; очень высокая температура и лихорадочное состояние. Выявить проблемы с позвоночником можно после осмотра у вертебролога или невролога, которые направят вас на компьютерную томографию, МРТ или рентген.

Наш позвоночник, особенно здоровый, любит массаж, который его расслабляет и улучшает состояние, но совершенно неправильно решать все проблемы со спиной с помощью этой процедуры. Массаж – не панацея и не средство от боли в позвоночнике, а массажист, даже очень опытный, не поставит вам точный диагноз, не заменит врача и не вылечит!

Позвоночник – великолепный природный амортизатор и все его строение продумано для выполнения этой функции. Однако он не любит сильную нагрузку и страдает от нее. Поэтому если вы хотите облегчить судьбу своего позвоночника и снизить нагрузку на него, сбросьте избыточный вес. Ведь лишние и вредные килограммы безжалостно давят на многие позвонки, тем самым вызывая боли в позвоночнике.

Позвоночник – орган уникальный, ведь его длина может меняться в зависимости от времени суток: утром он увеличивает наш рост на сантиметр или два, а вечером уменьшает. В позвоночнике человека насчитывается более 120 различных мышц – вот почему наша спина такая гибкая и может прекрасно гнуться. И не только спина, но и шея: шейных позвонков у людей столько же, сколько и у длинношеих жирафов. Кстати, позвонки начинают расти раньше остальных костей еще тогда, когда ребенок находится в материнской утробе. Для того чтобы род людской адаптировался к прямохождению, позвоночник имеет целых четыре изгиба. Эта особенность строения придает ему столь необходимую упругость, механизм работы которой напоминает действие рессоры авто.

Удивительно: наш позвоночник не умеет думать и говорить, но обладает хорошей памятью. Дело в том, что рецепторы, которые расположены в суставах и мышцах, передают закодированную информацию о своем функциональном положении прямо в мозг. Наш "центр управления" запоминает эти сигналы и фиксирует их, тем самым формируя привычку к определенному состоянию. Плохо если эта привычка – неправильная осанка, но ее всегда можно и нужно изменить, закрепив правильную осанку как новую привычку. И наконец, наш здоровый позвоночник – это не только внешняя красота, но и долголетие. Ученые доказали, что существует прямая связь между гибкостью позвоночника и продолжительностью жизни.