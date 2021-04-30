Лечение диареи народными средствами

Большинство людей предпочитает не обсуждать то, что происходит за закрытой дверью туалета. Однако диарея причиняет немало дискомфорта организму, ведь страдает наш желудочно-кишечный тракт. "Комментарии" расскажут, что вызывает расстройство кишечника и какие народные средства лечения диареи существуют.



Диарею можно устранить народными средствами. Фото из открытых источников

Разновидности диареи

Расстройство кишечника (или, как привычнее в простонароднее — понос), как и любое заболевание, может быть разных видов. Чаще всего диарею различают либо по причине возникновения, либо по продолжительности.

В первом случае понос может быть алиментарным (некачественная или испортившаяся пища, аллергическая реакция), медикаментозным (чаще всего из-за приема антибиотиков), диспепсическим (ферменты ЖКТ работают неправильно), неврогенным (влияние стресса) и токсическим (болезнь почек или отравление тяжелыми металлами и т.п.).





С точки зрения продолжительности заболевания диарея делится на острую и хроническую. В первом случае весь процесс длится не более трех суток, во втором — превышает это количество дней.



Симптоматика диареи

Многие люди даже во взрослом возрасте ошибочно верят, что диарея заключается исключительно в жидком стуле и возможной боли в животе. Однако это заболевание характеризуется и другими симптомами, а также может вызывать осложнения.





Если у человека, который страдает от поноса, внезапно повысилась температура (до 38 °С и выше), появляется рвота и зуд кожи (слизистых оболочек), а также болит голова, — пора обращаться к врачу. Также об осложнениях диареи может свидетельствовать наличие крови или гноя в кале, а также изменения цвета самого стула. Это также требует медицинской консультации.

В случае, когда расстройство кишечника проходит в легкой форме, лечение можно провести в домашних условиях. Существует несколько распространенных эффективных способов помочь избавиться от заболевания народными средствами.

Народные средства при лечении диареи

Чаще всего понос застает нас врасплох, поэтому под рукой не оказывается даже обычного активированного угля. Хотя именно это лекарство чаще всего является первой "палочкой-выручалочкой" при диарее. Впрочем, когда медицина бессильна (то есть нужные препараты отсутствуют), можно заглянуть на кухонную полку или в холодильник. Помощь придет от подручных средств.

Существует несколько самых популярных рецептов домашних лекарств от поноса.

• Выпейте крепкого черного чая





Считается, что такой горячий напиток может предотвратить диарею, ведь имеет закрепляющие свойства. Важно пить исключительно рассыпной, а не пакетированный чай. Также обратите внимание на то, чтобы черный чай был без дополнительных ароматизаторов — это и без того раздраженному ЖКТ не поможет.

• Заварите лук в чае

Метод может показаться немного диким по смешению продуктов, однако его эффективность проверена временем. Очищенную луковицу нужно надрезать накрест, чтобы начал выделяться сок. Овощ следует уложить этим самым надрезом вниз в 200-миллилитровую чашку крепко заваренного чая. 10 минут "заваривания" будет достаточно. Однако не пейте такой настой весь сразу. Его следует употреблять на протяжении дня, отпивая маленькие глотки. Ну и, разумеется, главное условие — никакого сахара.

• Съешьте немного черного перца





Важное уточнение — речь идет не о молотом, а о перце-горошке. Все дело в том, что черный перец укрепляюще действует на ЖКТ, а также помогает избавить внутреннюю флору от микробов и даже частично устраняет инфекцию.

Взрослому человеку будет достаточно десятка горошин. Их следует проглотить, не разжевывая, и запить, как минимум, стаканом воды. Ребенку, не достигшему 5-летнего возраста, подобное лечение не рекомендуется. А вот дети постарше могут воспользоваться таким народным средством, однако "дозу" горошин следует сократить вдвое.

• Используйте рисовый отвар

Это считается одним из самых безопасных методов лечения диареи народными средствами. Для приготовления "лекарства" понадобится 500 мл воды и 2 ложки белого риса, предварительно хорошо промытого. Рис следует варить около 50 минут на медленном огне. Когда отвар остынет, его следует процедить, а после употреблять на протяжении всего дня. Интересно, что такое рисовое средство благотворно повлияет еще и на восстановление водного баланса в организме.

• Ищите грецкие орехи

Если расстройство кишечника не слишком сильное, быстро устранить все неприятные последствия могут помочь обычные орехи. Способ максимально простой — следует скушать несколько ореховых ядер. Запивать водой не стоит. Для взрослых доза такого лекарства составит около пяти орехов, для детей — хватит двух. Однако если малыши еще неспособны самостоятельно разжевать ядра, такое народное средство для лечения диареи к ним применять не стоит.

• Скушайте яблоко





Если нет сильных болей и состояние позволяет, можно лечиться от диареи с помощью обычных яблок. За сутки рекомендуется съесть не менее 12 фруктов (по яблоку каждые два часа). При этом их следует очистить от кожуры. Для пущего эффекта яблоки предлагают даже натереть в "кашицу". При таком способе лечения поноса кушать другие продукты и даже пить воду не рекомендуется. Считается, что яблоки помогают желудку очиститься и наладить работу.

• Используйте крахмал

Считается, что такой рецепт от диареи может применяться как взрослыми, так и детьми. И хотя сам процесс употребления лекарства может показаться не слишком приятным, его действенность давно проверена. Для этого понадобится столовая ложка картофельного крахмала (с горкой). Её следует съесть, запив теплой водой — хватит трех больших глотков. Учтите: если расстройство кишечника сильное, этот способ можно повторить спустя несколько часов.

И хотя лечение диареи в домашних условиях народными средствами люди выбирают чаще всего, обращаться к врачу за консультацией жизненно важно. Хотя бы потому, что при поносе, вызванном кишечной инфекцией, подручные рецепты выручить не смогут.

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