Эксперты установили связь между болью в животе и психологическим стрессом у детей

Боли в животе вызваны слишком большим количеством еды, или слишком малым, кишечными газами, или мягкой вирусной инфекцией. Но в большинстве случаев повторяющиеся боли в животе, особенно у детей школьного возраста, связаны с психологическим стрессом или тревогой. Повторные боли в желудке могут привести к колике, запору, или инфекции мочевыводящих путей.

Боль в животе. Фото: onclinic.ua

Эта информация поможет вам понять, почему ваш ребенок испытывает повторяющиеся боли в желудке, и поможет врачу поставить правильный диагноз. Приведенные ниже вопросы могут помочь вам определить необходимую информацию:



· Когда начались боли?

· Боль пришла внезапно или постепенно?

· Где находится очаг боли?

· Является ли это постоянной болью, или же она приходит и уходит?

· Является ли боль каждый раз в одном и том же месте, или она меняет свое местоположение?

· Есть ли что-нибудь, что могло вызвать боль?

· Как долго длилась боль в последний раз? Есть что-нибудь, что делает боль лучше или хуже, например, продукты питания, голод, или положение тела?

· Присутствуют ли другие симптомы, такие как лихорадка, тошнота, рвота или диарея?

· Каково состояние вашего ребенка в целом?

· Ребенок менее активен, чем обычно?

· Ваш ребенок потерял какой-либо вес?

Лечение болей в животе

Для облегчения общей боли в животе, ребенку необходимо лечь и отдохнуть, пока он не начнет чувствовать себя лучше. Если ваш ребенок испытывает тошноту или рвоту, дайте ему попить прозрачную жидкость маленькими глотками, и избегайте твердой пищи.

Запор

Здоровое питание является ключом к предотвращению запоров. Попросите ребенка есть много свежих фруктов и овощей, чтобы получить достаточное количество клетчатки, и давайте ему пить достаточное количество жидкости. Некоторые дети в старшем возрасте могут иметь чувствительность к молоку, поэтому их состояние должно улучшиться после того, как вы исключите молоко из рациона.

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