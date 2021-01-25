Эксперты установили связь между болью в животе и психологическим стрессом у детей

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Седлецкая Татьяна
Боли в животе вызваны слишком большим количеством еды, или слишком малым, кишечными газами, или мягкой вирусной инфекцией. Но в большинстве случаев повторяющиеся боли в животе, особенно у детей школьного возраста, связаны с психологическим стрессом или тревогой. Повторные боли в желудке могут привести к колике, запору, или инфекции мочевыводящих путей.
Боль в животе. Фото: onclinic.ua
Эта информация поможет вам понять, почему ваш
ребенок испытывает повторяющиеся боли в желудке, и поможет врачу поставить правильный
диагноз. Приведенные ниже вопросы могут помочь вам определить необходимую
информацию:
·
Когда начались
боли?
·
Боль пришла внезапно
или постепенно?
·
Где находится
очаг боли?
·
Является ли это
постоянной болью, или же она приходит и уходит?
·
Является ли боль
каждый раз в одном и том же месте, или она меняет свое местоположение?
·
Есть ли что-нибудь,
что могло вызвать боль?
·
Как долго длилась
боль в последний раз? Есть что-нибудь, что делает боль лучше или хуже,
например, продукты питания, голод, или положение тела?
·
Присутствуют ли
другие симптомы, такие как лихорадка, тошнота, рвота или диарея?
·
Каково состояние
вашего ребенка в целом?
·
Ребенок менее
активен, чем обычно?
·
Ваш ребенок
потерял какой-либо вес?
Лечение болей в животе
Для облегчения общей боли в животе, ребенку необходимо лечь и отдохнуть, пока он не начнет чувствовать себя лучше. Если ваш ребенок испытывает тошноту или рвоту, дайте ему попить прозрачную жидкость маленькими глотками, и избегайте твердой пищи.
Запор
Здоровое питание является ключом к предотвращению запоров. Попросите ребенка есть много свежих фруктов и овощей, чтобы получить достаточное количество клетчатки, и давайте ему пить достаточное количество жидкости. Некоторые дети в старшем возрасте могут иметь чувствительность к молоку, поэтому их состояние должно улучшиться после того, как вы исключите молоко из рациона.
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